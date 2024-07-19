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Taçoy: Kıbrıs’ta barış 50 yıldır Türk askeri sayesinde sağlanmaktadır

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Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Hasan Taçoy, Kıbrıs’ta barış ve huzurun 50 yıldır Türk Askeri sayesinde devam ettiğini vurguladı.
Taçoy: Kıbrıs’ta barış 50 yıldır Türk askeri sayesinde sağlanmaktadır

Taçoy, 20 Temmuz Mutlu Barış Harekatı’nın 50’nci yıldönümü nedeniyle yayımladığı mesajda, “Barış Harekatı'nın Kıbrıs Türk Halkı’nın varoluş mücadelesinin taçlandığı ve can güvenliğinin sağlandığı gün olduğunu kaydetti. .

20 Temmuz Barış Harekatı’nın 50’nci yılını kutlayan Taçoy, “Şehitlerin kutsal yadigarından asla vazgeçmeyeceğiz.” dedi.

Bu günlere kolay gelinmediğini vurgulayan Taçoy, Kıbrıslı Türklerin göç etmek zorunda bırakıldığını, direndiğini ve kazandığını kaydetti.

“Kıbrıs’ta bugün kan akmıyorsa, babalar akşam evlerine dönebiliyor, anneler evlatları için göz yaşı dökmüyor ve bebekler toplu mezarlara diri diri gömülmüyorsa bunu 20 Temmuz Mutlu Barış Harekatı’na borçluyuz. Kıbrıs Adası’nda barış ve huzur tam 50 yıldır Türk Askeri sayesinde devam etmektedir. Bundan asla vazgeçmeyeceğiz.” ifadelerini kullanan Taçoy, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, Türkiye Cumhuriyeti’ne ve Azerbaycan yetkililerine 20 Temmuz’da adada olarak Kıbrıslı Türklerin coşkusuna ortak olacakları için teşekkür de etti.

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