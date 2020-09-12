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Taçoy : Kilowatt saat başına 0.25 TL teşvik kararı aldık

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Taçoy : Kilowatt saat başına 0.25 TL teşvik kararı aldık
Taçoy : Kilowatt saat başına 0.25 TL teşvik kararı aldık

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, sosyal medya üzerinden üretim sektörlerinin nefes alması adına kilowatt saat başına 0.25 TL teşvik kararı aldıklarını açıkladı.

Taçoy, ülkenin içinden geçtiği bur zor dönemde üretim sektörlerinin nefes alması adına alınan teşvik kararının KIB-TEK yönetimi tarafından uygulamaya koyulduğunun altını çizerek kararın 1 Ağustos 2020 – 31 Aralık 2020 tarihleri arasında geçerli olacağını kaydetti.

Teşvik kapsamında saat başına 25 kuruşu (0.25 TL) sanayi, turizm, tarım, üniversiteler, restaurant/cafe, yerel televizyon kanalları ve Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı yurtların elektrik tüketimleri bu kapsama dâhil edildi.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Taçoy, “Bilinmesini isterim ki, bu süreci daha çok üreterek ve dayanışma içerisinde aşacağız. Bir tarafta “devlet çözüm bulsun” demek ne kadar doğru ise, üreterek ve daha çok çalışarak alınan kararların anlam kazanmasına katkı sağlamak da o kadar önemli” olduğunu ifade etti. Hükümet olarak, kamunun tüm imkânlarını seferber etmekte kararlı olduklarını vurgulayan Taçoy, devletin ve kurumların zarar görmeden diğer taraftan da üretim sektörleri ayakta kalacak şekilde düzenlemeler yapıldığını aktardı. Taçoy, “Bu denge içerisinde alınabilecek tüm kararlar masamızdadır. Ya aldık, ya da almak için gerekli yasal alt yapı çalışmalarını tamamlamak üzereyiz” diyerek “Zor bir dönem diyerek oturup beklemeyeceğiz” ifadelerini de kullandı.

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