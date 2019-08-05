Taçoy: Kimse haklarımızdan vazgeçmemizi beklemesin

KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Türkiye ile birlikte Doğu Akdeniz’de devam eden sondaj çalışmalarının hız kesmeden süreceğini ifade ederek, “Kimse bizden haklarımızdan vazgeçmemizi beklemesin” dedi.

Türkiye Enerji Bakanı Fatih Dönmez’in “Doğu Akdeniz topyekûn 82 milyonun meselesidir. Bir memleket meselesidir. Türkiye’nin ve KKTC’nin uluslararası meşru hakları hiçbir zaman pazarlık meselesi olamaz” açıklamasını da hatırlatan Taçoy, “Sayın Dönmez ile süreçleri yakından takip ediyoruz. Doğu Akdeniz’de bir oldubittiye izin verilmeyecektir”

Taçoy, “KKTC’ye yönelik tehditler ve şantajlara da gerekli cevaplar net şekilde verilmiştir, verilecektir de. Hiçbir yaptırım tehdidi haklı davasından Türkiye’yi ve Kıbrıslı Türkleri vazgeçiremeyecektir” diyerek Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti ve şöyle devam etti:

‘Rumların oyununa gelerek siyasi adım atmasınlar’

“Kıbrıs’ta Rumların oyununa gelerek bölgenin en büyük ve güçlü ülkesi Türkiye’yi karşınıza almayın. Türkiye ve Kıbrıs Türk Halkı, bölgedeki haklarından asla vazgeçmeyecektir. Bizler, Doğu Akdeniz’in bir barış adası olmasını arzuluyoruz. Gerginliği desteklemiyoruz. Adilce yapılacak paylaşımlarla, gelecek için önemli adımlar atabiliriz. Kimsenin varlığında da gözümüz yoktur. Yaptığımız ve yapacağımız, Türkiye ve Kıbrıs Türk halkının hak ve menfaatlerini savunmaktır. O nedenle, Doğu Akdeniz’de ilgili ülkeler, Rumların oyununa gelerek siyasi adımlar atmasınlar”

Bakan Taçoy son olarak da bölgede görev yapan gemilerin, Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından yakın koruma çemberi altında olduğunu kaydederek, “Kimse yanlış hesap yapmasın”diye konuştu.