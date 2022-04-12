Taçoy: KKTC’nin dünyaya açılan kapısı Türkiye’dir

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, KKTC’nin dünyaya açılan kapısının Türkiye olduğunu belirtti.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Asım Akansoy’un Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda yapmış olduğu konuşmayı yanıtlayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, Annan Planı’na "hayır" diyen Rum tarafının Avrupa Birliği’ne alındığını hatırlatarak, Avrupa Parlamentosu’nun Kıbrıslı Türklere yönelik Finansal Yardım, Yeşil Hat ve Doğrudan Tücaret Tüzüğü’nü gündeme getirdiğini söyledi.

Yeşil Hat Tüzüğü’ne atıfta bulunan Taçoy, Rumların Kıbrıslı Türkleri tanımadığını dolayısıyla ticaretin de bu engele takıldığını, KKTC’nin dünyaya açılan kapısının Türkiye olduğunu belirtti.

Taçoy, belediye reformunun uzun yıllardır Meclise gelmeyi beklediğini, geldiğinde “bu kez de devrimci olarak bilinen kesimin reforma karşı çıktığını” söyledi.

Bakan Taçoy, belediye reformunun daha önce de tartışıldığını bu konunun tüm İçişleri Bakanları tarafından çalışıldığını belirtti.

“KIB-TEK’İ YAŞATMAK İÇİN DOĞAL GAZ GETİRİLMESİ GEREK”

KIB-TEK’in enerji maliyetleri konusuna değinen Taçoy, fuel oil fiyatlarının düşmeyeceğini, 2030’a kadar kullanımın azalacağını, kurumu yaşatmak için doğal gaz getirilmesi gerektiğini söyledi.

Elektrik faturalarına değinen Taçoy, ortak aklı yakalamak arzusunda olduklarını söyledi.