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Taçoy: Kurultay değil, demokrasi çağrısı yapıyorum, 'çok tehlikeli oyunlar oynanıyor"

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Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Hasan Taçoy yaşanan son siyasi gelişmeler üzerine yaptığı basın açıklamasında kurultay değil demokrasi çağrısı yaptığını belirterek, 'çok tehlikeli oyunlar oynandığına' dikkat çekti.
Taçoy: Kurultay değil, demokrasi çağrısı yapıyorum, 'çok tehlikeli oyunlar oynanıyor"

Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Hasan Taçoy’un açıklaması şöyle:

“Demokrasimize zarar veriyorlar”
 

Ülkemiz siyasetinde son günlerde oynanmak istenen bazı algı oyunları halkın geleceğini tehdit edecek boyutlara ulaşmıştır. Kişisel ihtirasların hakimiyetinde yaratılmaya çalışılan durumların ülkemize, özellikle de demokrasimize vereceği zararlar telafisi mümkün olmayan boyutlardadır.
Çok tehlikeli oyunlar oynanmaktadır. Ben bu oyunlara asla dahil olmayacağım, alet olmayacağım.

“Sayın Cevdet Yılmaz ile her şeyi konuştuk”
Anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz’ın ülkemize, Cumhuriyetimizin 40’ıncı kuruluş yıldönümü kutlamalarına katılmak üzere  gerçekleştirdiği ziyaretinde, kendisiyle görüşme fırsatım oldu.
Bu görüşmede özellikle ülkemizin sosyo-ekonomik durumuna ilişkin konuları görüşüp, değerlendirmede bulunduk. Her şeyi konuştuk. Altını çizerek tekrar söylemek gerekirse, Sayın Yılmaz ile her konuyu görüştük.
Bu noktada şunu ifade etmek isterim ki, bu görüşmeye ilişkin olarak kamuoyunda yaratılmak istenen algıların kesinlikle gerçeklerle bir ilgisi yoktur. 
Aday olmuşsam ki evet, Ulusal Birlik Partisi’nin genel başkanlığına adayım; partililerimle ve yakın çevremle konuşarak bu kararı aldım. Onların desteği ile de bu yola çıktım. Biliyorum ki bu yolda yıllarımı verdiğim partimin, iyi günde de kötü günde de birlikte olduğum parti tabanı arkamdadır. Bu güçlü desteği bir an bile hissetmesem ben bu yola çıkmazdım.  

“UBP’de hiç görülmemiş bir dağınıklık  yaşanıyor”
Ülkemizin şu anda politik manevralara değil, yaşanan sorunların acilen çözümüne ihtiyacı vardır. Vatandaşın derdi ekonomi üzerinedir, geçim kavgası üzerinedir. Önemli olan bunlara eğilebilmek, vaatlerle değil, çözümlerle halkın karşısına çıkabilmektir.
Siyaset kurumu şu an bunu yapabilmekten hayli uzaktır. Gençlik çağından başlayarak yıllarını siyasete vermiş birisi olarak, bu denli dağınık bir durumu daha önce hiç görmediğimi, hiç yaşamadığımı söylemek gereğini duymaktayım.
Ülkede yapılan son iki seçimin sonuçlarının analizleri doğru bir şekilde yapıldığında UBP adına durumun çok daha iyi olmadığı ve hatta vahim bir tablonun oluştuğu görülecektir. Bunun nedenlerinin ve çıkış yollarının bugün neden hala yapılmadığını da ayrıca sorgulamalıyız. 

İktidar partisi mensubu bir milletvekili olmam hasebiyle bu yaptığımı yadırgayanlar ve hatta eleştirenler olacaktır. Ancak şu bir gerçektir ki, Ulusal Birlik Partisi mensubu bir siyasetçi olarak her zaman ve her durumda halktan yana durmam gerektiğini asla unutmadım. Kişisel çıkarların değil, halkın menfaatlerinin peşinde oldum. Bundan da asla pişman değilim.

“UBP’de demokrasi biterse bundan ülke demokrasisi de zarar görür”
Yine böylesi bir durumla karşı karşıyayız. Bir süredir Ulusal Birlik Partisi’nin kurultayına yönelik olarak yapmakta olduğum hatırlatmalar ve uyarılarımın çarpıtılmaya çalışıldığının farkındayım. Halkımız bunu yapmaya çalışanların niyetlerini aslında çok iyi bilmektedir. UBP bugüne kadar asla demokrasiden geri adım atmamıştır ve atmayacaktır.  UBP’de demokrasiyi askıya almak isteyenler yine kaybedecektir. UBP’de demokrasi biterse bundan ülke demokrasisi de zarar görür. 
Ben kurultay çağrısı değil, demokrasi çağrısı yapıyorum. Bunu göremeyecek kadar gözünü iktidar hırsı bürümüş olanlara halkımız asla itibar etmeyecektir, bundan eminim. Ben halkıma koşulsuz güveniyorum. Halkımın da bana olan güveninden hareketle bir kez daha DEMOKRASİ ÇAĞRISI yapıyorum.

“UBP Parti Meclisi bir an önce toplanmalı”
Hasan Taçoy’u ötekileştirmeye çalışarak kendi TEK ADAM ihtiraslarına yönelenler UBP tabanının demokrasi sevdasının altında kalacaklardır.
Kimsenin bu partiyi sonu hüsranla bitecek maceralara sürüklemeye hakkı yoktur. Yasalara saygı ve demokrasiye inanç UBP’nin vazgeçilmez felsefesidir. 
Buradan bir kez daha demokrasi adına UBP tüzüğüne uygun hareket edilmesi ve bunun için bir an önce partinin en yetkili organı olan Parti Meclisi’nin toplanması çağrımı yinelerim.  
Bırakalım demokrasi konuşsun..

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