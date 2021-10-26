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Taçoy: “Kurultay ertelenmeden sağlıklı bir şekilde tamamlanmalı”

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UBP Genel Başkan Adayı ve Milletvekili Hasan Taçoy, Gündem Kıbrıs Web TV’de yayınlanan Çiğdem Aydın’la Günaydın programına katılarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Taçoy: “Kurultay ertelenmeden sağlıklı bir şekilde tamamlanmalı”

Taçoy, “Partinin kurulduğu ilk gündem beri UBP’yi çok iyi tanıyorum. Gelmiş geçmiş tüm siyasilerle ve akıl önderleriyle sohbet etmiş, onların öğretilerinden ders çıkarmış biriyim. Tüm bunları tecrübe edindim ve bundan sonra yapacağım şey bu tecrübeleri gelecek nesillere aktarmaktır. Bundan dolayı partililerimden ve üyelerimden yetki istiyorum” dedi. 

Sadece KKTC’de değil dünyanın birçok yerinde siyaset yaptığını ve ülkeyi temsil ettiğini kaydeden Taçoy, “UBP’de edindiğim tecrübeleri, yurt dışından getirdiğimiz bilgi dağarcığını bundan sonra genel başkan olarak partiyi tek başına iktidara götürerek hayata geçireceğiz. İnanç farklı bir şeydir ve taban oradadır. Taban UBP’nin gücünü gözlemliyor. Gördüğü bu gücü taban uygulamak için bir kıvılcım bekliyor. O kıvılcım bu hafta sonu yapılacak olan kurultaydadır” ifadelerini kullandı. 

Taçoy, “Biz kurultayın ertelenmesi değil sağlıklı bir şekilde tamamlanma taraftarıyız. Kurultayda biraz gerginlik olması yönünde olasılık var ancak herkes metanet içerisinde olmalı. Bu kurumun meselesidir, kişilerin değil. O yüzden o gün gerginlik için kimse girişimde bulunmasın. Ağzımız sütten yanmadı mı? O yüzden yoğurdu üfleyerek yiyelim. O yüzden herkesi sükûnete davet edip gerginlik olmadan bir demokrasi şöleni içinde kurultayı tamamlamalıyız” dedi.

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