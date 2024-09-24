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Taçoy: “Kurultay Süreci Şeffaf Olmaktan Uzak”

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Ulusal Birlik Partisi (UBP) içerisinde önemli bir figür olan Hasan Taçoy, UBP’nin 23. Olağan Kurultayı sonrasında yaptığı açıklamada, kurultay sürecine ilişkin sert eleştirilerde bulundu.
Taçoy: “Kurultay Süreci Şeffaf Olmaktan Uzak”

Taçoy, yaşanan süreçlerin UBP’nin demokratik yapısına zarar verdiğini ve partinin iç işleyişinde ciddi sorunların ortaya çıktığını belirtti. İşte Hasan Taçoy’un açıklamalarından satır başları:

“Kurultay Süreci Şeffaf Olmaktan Uzak”

Hasan Taçoy, UBP’nin kurultay sürecinin, parti tüzüğüne ve demokratik kurallara aykırı bir şekilde yürütüldüğünü öne sürdü. Kurultayda yaşanan kaos ve düzensizliğin, partinin geleceği açısından büyük tehlike arz ettiğini belirten Taçoy, sürecin şeffaflıktan tamamen uzak olduğunu vurguladı.

“Parti İçi Demokrasimiz Zedelendi”

Taçoy, parti içi demokrasinin zarar gördüğünü dile getirerek, “Seçim süreçlerinde üyelerimize gereken saygı ve özen gösterilmedi. İnsanların saatlerce kapılarda bekletilmesi, kuralların hiçe sayılması ve oy verme işlemi sırasında yaşanan kargaşa, demokratik sürece olan inancı zedelemiştir” dedi.

“İtirazlar Görmezden Gelindi”

Kurultay sırasında yapılan itirazların divan tarafından görmezden gelindiğini ifade eden Hasan Taçoy, bariz suistimallerin göz ardı edilerek hileli bir sürecin işletildiğini belirtti. “Açılan sandıklardan çıkan desteler halinde oylar, sürecin ne kadar şaibeli olduğunu gözler önüne sermektedir” diyerek, mevcut parti yönetimini sorumluluk almaya çağırdı.

“Fatoş Ünal’ın Tavırları Kabul Edilemez”

Açıklamasında Girne Kadın Kolları Başkanı Fatoş Ünal’ın kurultay sırasında partililere karşı sergilediği tavırlara da değinen Taçoy, Ünal’ın yetkisiz bir şekilde müdahalelerde bulunduğunu ve pek çok partiliye karşı tehditkar davrandığını söyledi. “Fatoş Ünal’ın kurultayda sergilediği cüretkar ve saldırgan tavırlar, partimizin onurlu üyelerine karşı yapılmış bir saygısızlıktır” şeklinde konuştu.

“Bu Kurultay Sadece Partiyi Değil Ülkemizi de Yaralayacaktır”

Son olarak Taçoy, UBP’nin 23. Olağan Kurultayı’nın sadece partiyi değil, ülkenin genel demokratik yapısını da derinden etkileyeceğini ifade etti. “Kurultayda yaşanan bu anti-demokratik uygulamalar, ülkemizin siyasi geleceğinde derin yaralar açacaktır. Ancak bizler, bu yanlışları düzeltmek ve demokrasiyi yeniden tesis etmek için elimizden geleni yapacağız” diyerek açıklamasını sonlandırdı.

Hasan Taçoy’un bu açıklamaları, UBP içerisindeki çatışmanın ve kurultay sonrası tartışmaların devam edeceğinin sinyalini veriyor.

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