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Taçoy: Kurultay tarihini belirleme yetkisi Parti Meclisi'nde

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UBP Milletvekili Hasan Taçoy, kurultay tarihini belirleme yetkisinin Parti Meclisi'nde olduğunu vurguladı.
Taçoy: Kurultay tarihini belirleme yetkisi Parti Meclisi'nde

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Hasan Taçoy katıldığı bir TV programında, partisinin Genel Başkanı Ünal Üstel’in parti yönetim tarzının “askeri cunta yönetimi” olduğunu söyledi.

Taçoy, Üstel’in kurultayla ilgili beyanatlarına tepki göstererek, kurultay tarihini belirleme yetkisinin Parti Meclisi’nde olduğunu vurguladı.

Hasan Taçoy, “Kurultay tarihinin belirlenmesi Parti Meclisi’nin görevidir. Genel Başkanın bu konuda vereceği bir karar, partiyi askeri politikalarla yönetmeye eşdeğerdir” dedi. Taçoy, tüzüğe göre seçilen genel başkanın iki yıl korunduğunu, sonrasındaki süreçte ise tarih belirleme yetkisinin Parti Meclisi’nde olduğunu belirtti.

Kendisinin genel başkanlık için adaylık düşüncesinin bulunduğunu ifade eden Taçoy, herkesin aday olabileceğini, bu arada Ünal Üstel’in de aday olabileceğini ve kazanırsa buna saygı duyacağını ekledi.

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