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Taçoy: "Kurultay zaferimiz şimdiden hepimize hayırlı olsun”

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UBP Genel Başkan adayı ve Milletvekili Hasan Taçoy, kurultayın ilk gününün tamamlanmasının ardından açıklama yaparak, "Yol haritamız belli, tek başına UBP iktidarında ülkemizi geleceğe taşımaya hazırız” dedi.
Taçoy: "Kurultay zaferimiz şimdiden hepimize hayırlı olsun”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı adayı ve Milletvekili Hasan Taçoy, UBP’nin 22’nci Olağan Kurultayının ilk gününün tamamlanmasının ardından bir açıklama yaptı.

Taçoy, “Yol haritamız belli, tek başına UBP iktidarında ülkemizi geleceğe taşımaya hazırız” ifadelerini kullanarak, sandıkları boş bırakmayan yüzlerce üyeye teşekkür etti.

Taçoy, açıklamasının devamında ise şunları söyledi:

“Yarın sandıkların kapanması ile birlikte yeni bir dönem başlayacak. Dürüst, güvenilir, şeffaf, geçmişten güç alan ama, geleceği planlayan bir ekiple yola çıktık.

Sandık sonuçları ile birlikte, Kıbrıs Türk mücadele tarihinin bizlere emaneti olan UBP başkanlığının tarafımıza önemli bir görev vereceğini biliyoruz.

Şeffaf olacağız.

Hızlı hareket edeceğiz.

Ülkemizin de..

Partimizin de yaralarını hızla saracağız.

Hızlı hareket edeceğiz.

Partililerimiz tek başına iktidar istiyor.

Bu güç bizde var.

Hızla erken seçimde partimizi iktidara taşıyacağız.

Şu anda görevde olan bakan arkadaşlarımızla kısa vadeli, erken seçimle birlikte uzun vadeli planlarımızı yaparak ülkemizi geleceğe taşımaya hazırız.

Değerli UBP’liler;

İlk turdan başkanlık seçimini bitirelim.

Erken zamanda partimizi güçlü bir şekilde iktidara taşıyalım.

Ben hazırım.

Ekibim hazır.

Ülkemiz bizden hizmet bekliyor.

Buna uygun ve bilinçli bir şekilde ülkemize hizmet etmeye hazırız.

Partimizin yaralarını sarmaya hazırız.

Ülkemize hizmet etmeye hazırız.

Tüm partili kardeşlerime partimize sahip çıktığı için teşekkür ederim.

Kurultay zaferimiz şimdiden hepimize hayırlı olsun.”

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