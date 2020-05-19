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Taçoy: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne hizmet ederken, 19 Mayıs ruhunu bir an olsun unutmadık

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Taçoy: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne hizmet ederken, 19 Mayıs ruhunu bir an olsun unutmadık
Taçoy: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne hizmet ederken, 19 Mayıs ruhunu bir an olsun unutmadık

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne hizmet ederken, 19 Mayıs ruhunu bir an olsun unutmadıklarını söyledi.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajda, Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerinin atıldığı o şanlı yürüyüşün 101’inci yıldönümünü kutladı.
Taçoy, 101 yıl önce Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından, küçük bir gemide başlatılan o kutlu yürüyüşün, bugün kocaman bir çınar ağacı olduğunu belirterek, her zaman, Atatürk genci olarak yetiştirilmenin gururunu ve onurunu yaşadıklarını kaydetti.

Taçoy mesajında şu ifadelere yer verdi:
“Hep önde ve hep ileri olmamızı isteyen Mustafa Kemal Atatürk’e layık, laik gençler olarak yetiştirildik, hep bu yoldan yürüdük. Ülkemizi de, Atatürk’ün yurt sevgisini öğrenerek sevdik.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne hizmet ederken, 19 Mayıs ruhunu bir an olsun unutmadık. Bizden önceki nesilden öğrendiklerimizi, bizden sonraki nesillere aktarabildikse, ne mutlu hepimize.
Zor günlerden geçen ülkemizi, mutlu, huzurlu ve güvenilir bir ülke yapmak için daha çok çalışmamız gerektiğinin bilincindeyiz. İçinden geçtiğimiz bu günler, bizlere 19 Mayıs ruhuyla ortaya bir çaba koymamız gerektiğini öğretiyor. Öyle de olacak.

Buna bağlı, daha çok, daha yüksek bir enerjiyle, huzurlu ve geleceğe daha yaşanılır bir ülke bırakmamız gerektiğinin bilinci içerisinde halkımıza hizmet etmeyi sürdüreceğiz.

Sevgili gençler, bu ülkeyi 19 Mayıs ruhu ile sevmeye devam edin. Anavatan Türkiye’ye, 19 Mayıs ruhu ile bağlı, işbirliğiyle bölgede daha güçlü olacağımızın bilinci içerisinde sıkı sıkıya sarılın.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı bu duygu ve düşüncelerle kutlarım.
Türkiye Cumhuriyeti – Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti el ele, gönül gönüle, ayrılmaz bir bütün olarak geleceğe umutla bakmaya devam edecektir.”

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