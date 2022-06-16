Taçoy, Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir ve beraberindeki heyeti kabul ederek görüştü.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel

Müdürü Murat Küçüközdemir ve beraberindeki heyeti kabul ederek görüştü.

Görüşmede, Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdür Yardımcıları Ahmet Avar, İnsan

Kaynakları Müdürü Serhat Gezgin, Marka İletişim Müdürü Özlem Kavaz Soykan

ve Kurumsal Portföy Yöneticisi Osman Nazlı da yer aldı.



Projeleri ve çalışmaları hakkında bilgi veren Murat Küçüközdemir, Çalışma ve

Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy’a görevinde başarılar diledi.



Küçüközdemir, Kuzey Kıbrıs Turkcell olarak sosyal sorumluluk projelerine her

zaman destek verdiklerini ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile birlikte

bir çok projeye katkı sağladıklarını ifade etti.



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy da ziyaretlerinden dolayı Kuzey

Kıbrıs Turkcell ekibine teşekkür etti.



Kuzey Kıbrıs Turkcell ile yürüttükleri iş birliğinin önemine vurgu yapan Taçoy,

Kuzey Kıbrıs Turkcell’in projelerini yakından takip ettiğini ifade ederek özellikle

sosyal sorumluluk projelerine verdiği destek ve katkının önemine işaret etti.



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın engelliler, çocuklar, yaşlılar başta

olmak üzere toplumun tüm kesimlerine ve insana dokunan bir bakanlık

olduğunu vurgulayan Taçoy, özellikle sosyal sorumluluk projelerinde iki kurum

arasında yürütülen işbirliğinin önemine değinerek, ‘‘Bu iş birliğinin devamını

sağlamak ve geliştirmek için birlikte çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini

kullandı.



Görüşmenin sonunda Murat Küçüközdemir, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

Hasan Taçoy adına dijital sosyal sorumluluk platformu “gonuldenbagliyiz.biz”

üzerinden yaptıkları bağış için bir sertifika takdim etti.