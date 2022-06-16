Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel
Müdürü Murat Küçüközdemir ve beraberindeki heyeti kabul ederek görüştü.
Görüşmede, Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdür Yardımcıları Ahmet Avar, İnsan
Kaynakları Müdürü Serhat Gezgin, Marka İletişim Müdürü Özlem Kavaz Soykan
ve Kurumsal Portföy Yöneticisi Osman Nazlı da yer aldı.
Projeleri ve çalışmaları hakkında bilgi veren Murat Küçüközdemir, Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy’a görevinde başarılar diledi.
Küçüközdemir, Kuzey Kıbrıs Turkcell olarak sosyal sorumluluk projelerine her
zaman destek verdiklerini ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile birlikte
bir çok projeye katkı sağladıklarını ifade etti.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy da ziyaretlerinden dolayı Kuzey
Kıbrıs Turkcell ekibine teşekkür etti.
Kuzey Kıbrıs Turkcell ile yürüttükleri iş birliğinin önemine vurgu yapan Taçoy,
Kuzey Kıbrıs Turkcell’in projelerini yakından takip ettiğini ifade ederek özellikle
sosyal sorumluluk projelerine verdiği destek ve katkının önemine işaret etti.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın engelliler, çocuklar, yaşlılar başta
olmak üzere toplumun tüm kesimlerine ve insana dokunan bir bakanlık
olduğunu vurgulayan Taçoy, özellikle sosyal sorumluluk projelerinde iki kurum
arasında yürütülen işbirliğinin önemine değinerek, ‘‘Bu iş birliğinin devamını
sağlamak ve geliştirmek için birlikte çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini
kullandı.
Görüşmenin sonunda Murat Küçüközdemir, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Hasan Taçoy adına dijital sosyal sorumluluk platformu “gonuldenbagliyiz.biz”
üzerinden yaptıkları bağış için bir sertifika takdim etti.
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