Taçoy: Libya anlaşmasından sonra Geçitkale ikinci adımdı

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, BRT’de katıldığı 45+ programında, doğu Akdenizde yasanan gelişmeler, Türkiye-Libya anlaşması ve Geçitkale havalimanına konuşlandırılan İHA’larla ilgili açıklamalarda bulundu.

Taçoy, ‘Vizyon 2035’ projesiyle birlikte hedeflenenin, KKTC’deki ekonomik ortamı belli bir düzeye getirmek olduğunu söyleyerek, finansal yönden sıkıntı çekmeden ileriye doğru adım atma yolunda ilerlendigini belirttti.

Bakan Taçoy, KIB-TEK’le ilgili olarak ise “iki sistemden söz ettik güneş enerjisi ile akülü sistem üzerine kurulan yap işlet devret şeklinde bir işletmeyle ihale edeceğiz dedik. İkincisi ise santral alımı, terminal alımı için ihaleye çıkacağız dedik. Kurula, yatırımı destekleyecek şekilde elimizden gelen her şeyi yapacağız” ifadelerini kullandı.

Geçitkale Havalimanı’na konuşlandırılan İHA’larla ilgili olarak ise Taçoy, Libya anlaşmasından sonra, Geçitkale ikinci adım olduğunu gerekirse bir başka adımın da olabileceğimi söyledi.

Turkiye ve KKTC’nin bölgede hakkının bulunduğunu herkesin kabul ettiğini söyleyen Taçoy, Fransa ve Italya’nin Doğu Akdeniz’de ne hakkının bulunduğunun esas sorgulanması gereken konu olduğunu vurguladı.