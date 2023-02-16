Taçoy: Maaşlardan kesinti konusu manipüle ediliyor

Maaşlardan kesinti konusunun manipüle edildiğini söyleyen Bakan Taçoy, “Yasa gücünde kararname, aynı zamanda bir yasa tasarısı. Hükümet bunu Meclis’e havale etti. 2023 bütçesinin içerisine maaşlardan gelecek olan kesintinin ayrı bir kalem olarak dahil edilebilmesi için bir çalışmada bulunuldu. Çalışma bütçenin kontrolünde yapılacak olan işlerin ne olduğunun sıralanması kaydı ile geçti. Prefabrik evler, anıt, spor salonu, mezarlar, uçaklar, depremle ilgili ne varsa hepsi bu yasanın içindedir. Bizim düşünemediğimiz yarın Meclis’teki arkadaşların düşünebilecekleri de olabilir. Bu kontrolü bütçede ne kadar güveniyor ve Maliye’ye, hükümete teslim ediyorsanız. Burada da aynı şekilde Maliye ve hükümetin bütçesinin içerisinde bunlar vardır. Maliye’nin ve bütçenin altında olacak ve oradan harcamalar yapılacaktır. Bu sadece bir yasa gücünde kararname değil. Hızlı bir şekilde uygulamaya girebilmesi için yasa gücünde kararnamedir. Meclis’e Pazartesi günü sunulduktan sonra gerekirse ivediliği alınır. 2-3 gün içerisinde görüşülür ve Meclis’ten geçer” dedi.

Yasanın Meclis’e sunulmasının tek nedeninin Milletvekillerinin ve partilerin bunu görebilmesi olduğuna da kaydeden Hasan Taçoy, “Ne kadar şeffaf bir şekilde hazırlandığıdır. Eş zamanlı olarak hem yasa gücünde kararname uygulamaya geçerken yasa tasarısı da Bakanlar Kurulu’ndan Meclis’e gönderilmiştir” diye konuştu.

"İNSANİ İKAMET ALAN KİŞİLERE ÖN İZİN KOŞULU YOK”

Taçoy bir soru üzerine Türkiye’deki deprem yerlerinden KKTC’ye gelenlerin oradan herhangi bir hak alma durumlarının olmayacağının da altını çizdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, “Buraya geldikleri zaman herhangi bir hak alma durumları yoktur. Ne barınak, ne maaş. Bizim tek yapacağımız şey insani yardımdır. Kıyafet, battaniye, gıda yardımlarını azdan da olsa çok olmamak kaydı ile bize başvuranlara sağlamaya çalışıyoruz. Ve sağlarken bu noktada iki tane sosyal hizmet çalışanımız kayıtları da tutuyor. Başvuranların bilgilerini alıyor. Kayıtlananlar raporlanarak ilgili bakanlıklar bilgilendirilecektir” dedi. Türkiye’deki deprem bölgelerinden gelenlere ön izin istenmediğini de açıklayan Bakan Taçoy, “Bakanlar Kurulu’ndan yarın insani ikamet alan kişilere ön izin koşulu yaratılmaksızın doğrudan çalışma iznine gidebilecekler yönünde karar üreteceğiz. Tabi ki Çalışma Dairesi üzerinden iş bulma kaydı ile. Eğer ’de yaşamak istiyorlarsa kendi düzenlerini bu şekilde kurmuş olacaklar. Geri dönmek isterlerse de yine geri dönüş yollarını TC Büyükelçiliği ile istişare ederek ona göre planlayacağız” dedi.

“BUNU HERKES BİLSİN; SOSYAL MASA OLUŞTURULUYOR”

Bakan Taçoy, TC hükümeti ile Sosyal Yardım ve Sosyal Hizmet alanında işbirliği yapılmasına dair imzaladıkları protokolle ilgili ortaya atılan iddialara da yanıt verdi.

Hasan Taçoy, “ Söz konusu protokol 1 yıllığına imzalanmıştır. Neyi teslim ediyorum bilmem. Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına sosyal yardım ve sosyal hizmetlerin sunumu adına sağlanacak bilişim desteğinin başlangıcı olarak Sosyal Masada görevlendirilen personele Bütünleşik Sistem kullanım yetkisi verilecektir. Kime verilecektir? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığındaki kişilere. Neden? Anavatan Türkiye’den gelen insanlarımız olur. Bu insanlar sosyal yardım alır. Vatandaş değil. ’ye gelir yurtdışı oldukları için kesilir. Buraya geldikleri zaman bunların devamı var. Bunları kim kontrol edecek? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı. TC Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın burada hizmetlisi olmadığından dolayı bizim hizmetlilerimiz bunları kontrol edip, onlara bu desteği verecektir. Türkiye ile yapmış olduğumuz bu kurulumun içerisinde hem kendi bilgilerimizi hem Türkiye’den gelecek olan bilgileri paylaşmak için bir sosyal masa oluşturmak istedik. Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği bünyesindeki Kırsal Kalkınma ve Sosyal Hizmet Projesi kapsamında faaliyet gösteren Sosyal Hizmet Yardım Komisyonu ile bizim Sosyal Hizmetler Dairesi’nin mensuplarının oluşturacağı bir masa olacak. Bu masa ’den gelen TC vatandaşlarına ayrıca ’de bulunan ve bu maaşları alan kişilerin daha farklı şekilde nasıl takip edileceğini ve yardımcı olunacağı noktasındaki yol haritamızdır. Bunu herkes bilsin. Hiç kimse Sosyal Hizmetler Dairesini kapatıp, TC’ye devretmesi diye bir unsur yoktur. Herhangi bir art niyet yoktur ” dedi.

“İŞVEREN TEŞVİK DESTEĞİ ŞUAN GÜNDEMDE YOK”

Bakan Taçoy, Sosyal Yardım ve Sosyal Hizmet alanında işbirliği yapılmasına dair protokolün imzalanmasının ertesinde bir kopyasını Milletvekili Doğuş Derya’ya verdiğini de dile getirdi.

Bir soru üzerine Taçoy, İşveren teşvik desteğinin gelinen şuan ki durumdan dolayı verilmeyeceğini söz konusu karara iş dünyasından tepki de geldiğini söyledi. “İş dünyası bu desteği arzuluyor. Ama şuanda ayda 30 Milyon TL üzerinde bir parayı teşvik olarak vermek. Varsa o kadar paranız diğer tarafından da niye bizden 50 Milyon TL ayda para topluyorsunuz demekle eşdeğerdir. Ondan dolayı teşvik prim desteğini başka şekilde uygulamak için daha ileri bir tarihte gündeme alacağız” şeklinde konuştu.

Hasan Taçoy, “Şimdi şuanda hedef yapılacak kesintilerle parayı toplayıp, yasa gereği nerelere harcanacağını gösterebilen bir noktadır. Herkes bunu devletin bütçesinin yetersizliği ile örtüştürmeye çalışmaktadır. Aylardır maaşları ödeyebilecek kadar gelirini toplayabilir bir pozisyondadır. 13 maaşta sıkıntı yaşar… Bu para tamamen deprem için katkı koyabilmek ve kendi içimizdeki bazı yaraları sarabilmek adınadır. ”

Bakan Taçoy, 7/1974 Şehit ve Hadise Kurbanı Aileleri ve Malûllere Yardım Yasası’nda da değişiklik yaptıklarını Pazartesi günkü Meclis Genel Kurul’nda gündeme geleceğini belirtti.