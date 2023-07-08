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Taçoy: “Makam ne bana kalır ne de Sultan Süleyman’a kalır”

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Taçoy, “Siyasette bugünden yarın arasında neler olacağını bilemezsiniz. Siyasetin bir dakikasının arasında çok büyük fırtınalar kopabilir. Bu gerçekle ben yaşıyorum ve sorulan sorulara da aynı şekilde cevap veriyorum” dedi
Taçoy: “Makam ne bana kalır ne de Sultan Süleyman’a kalır”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, BRT’de 17. Saat programında kabine değişikliği olasılığı ile ilgili soruya yanıt verdi.

Taçoy, “Siyasette bugünden yarın arasında neler olacağını bilemezsiniz. Siyasetin bir dakikasının arasında çok büyük fırtınalar kopabilir. Bu gerçekle ben yaşıyorum ve sorulan sorulara da aynı şekilde cevap veriyorum” dedi.

Makamın hiç kimseye kalmadığının altını çizen Hasan Taçoy, “Makam ne bana kalır ne de Sultan Süleyman’a kalır. Hiç kimseye kalmaz hepsi geçicidir” diye konuştu.

İşte Bakan Taçoy’un bu yönde söyledikleri….

“İnsan bir kere ölür iki kere ölmez. . Onun için bunu bilerek yaşarız. Bunu bilerek hayatımızı devam ettiririz. Siyasette de bir gün bu görevin bitip de başka bir görev veya ne ise seçildiğiniz görev halkın size tevdi ettiği göreve devam edeceğinizi bilirsiniz. Veya ona göre değerlendirirsiniz ve gereğini yaparsınız. Söylenen sözlerden veya yapılan işlemlerden etrafta konuşulanlardan fake hesaplardan yazılanlar kimlerin yazdığını da biliyorum. Onlar da dert değil. Memnun musunuz? Niye cevap vermiyorsunuz? Kaile almam onun için cevap vermem. Ama memnuniyetim de yoktur. Karşılığında da yanıtımı ilk önce sayın Başbakan gelir onunla konuşurum ondan sonra veririm” dedi..

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