Taçoy, Makine Mühendisleri Odası heyetiyle görüştü

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, Kıbrıs Türk Makine Mühendisleri Odası yetkilileri ile görüştü.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, Kıbrıs Türk Makine Mühendisleri Odası yetkilileri ile bir araya geldi.

Bakanlık açıklamasına göre, Ayer Yarkıner başkanlığındaki Makine Mühendisleri Odası heyeti ile görüşen Taçoy; asansör, basınçlı kaplar ve kaldırma cihazlarının ithali ve denetimi konusunda heyet üyeleri ile görüş alışverişinde bulundu.

Taçoy, yürürlükte olan Asansör, Basınçlı Kaplar ve Kaldırma Cihazları Tüzüklerinin günün koşullarına göre yeniden düzenlenmesi ve güncellenmesi için, Bakanlık ile Oda arasında iş birliği yapılarak çalışma başlatılacağını ifade etti.