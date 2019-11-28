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Taçoy, maliyetlerin düşürülmesi konusunda El-Sen'in gerekeni yapmadığını söyledi...

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Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, İSEDAK Toplantısı için dün gittiği İstanbul’da, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edildiğini açıkladı…
Taçoy, maliyetlerin düşürülmesi konusunda El-Sen'in gerekeni yapmadığını söyledi...

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, İSEDAK Toplantısı için dün gittiği İstanbul’da, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edildiğini açıkladı…

Diyalog TV’de konuşan Taçoy, Türkiye Ticaret Bakanı ile de görüştüğünü, Başkan Yardımcısı Fuat Oktay ile öğlen yemeğinde bir araya geldiklerini belirten Taçoy, “Kıbrıs’ın geleceğini konuştuk ve bazı yatırımları ele aldık geleceğe yönelik çalışmalar devam ediyor…” dedi…

Grevle ilgili konuşan Taçoy, Hükümetin amacının elektrik fiyatlarında düşüş için çalışmaları hızlandırmak olduğunu yineledi…

Taçoy, "Bildiğim doğruyu söylememek gerekirse, imzaladığımız sözleşme bellidir. 60 Megavat Santral… İhaleye çıkacağım… Bunu sendikaya da söyledim… Bu gücü satın alacağım… Sendika bunu 1 Aralığa kadar ihaleye çıkılmasını ve seçim yasakların girmemesini talep ediyor. Seçim yasaklarına girecek mutlaka çünkü uluslar arası ihale olacak… Muhakkak gelecek… Hem aklıselim bir iş olması için hem teklif vereceklere daha fazla zaman kazandırma adına Mayıs ya da Haziran Başı bitirmemizi talep ettim… Ancak buna karşı anlayışsız oldular kabul etmediler illa 1 Aralık’ta ihale istediler… Yangından mal kaçırırcasına bu talep beni üzüyor… Vatandaşı olumsuz etkiliyor, bunu hiçbir şekilde düşünmüyorlar… Yatırımla eş zamanlı güneş enerjisi yatırımını da yapacağımızı kendileri bilmektedir… Ben Güneş enerjisine daha önce de çıkabilirdim, fiyatları düşürme adına… Sendika karşı gelmesin diye 3 ay erteledim… İşin aslı enterkonnekte ile ilgili…Enterkonnekte ile yapılacak enerji yatırımları ile  elektrik ithal edebilecek noktaya bile gelebiliriz:.. Bunu bile bile bunların yapılması bizi üzüyor…” dedi…

Sendika ile imzalanan 4 maddelik metni hatırlatan Taçoy, “ 2. Maddede işe alım vardı… Münhale çıktık… Devletle olan mahsuplaşmalar bitti… Alacak verecek kalmadı… Hatta yıllardan sonra gününde KDV ödedi… Bu da bilinsin… Hiçbir şey yapılmadı deniyor… Eylem yapacak biri varsa o da benim. Hükümettir… Çünkü,  elektrik maliyetlerini aşağıya düşürecek tedbirleri görüşmeyi, ve mutabık olanın konularda gerekli adımları iyi niyetle atacaklarını taahhüt ettiler. Benim önerilerim dışında hangi tedbir alınmıştır ben  merak ederim…   KIB-TEK yaşatılması için hade buyursunlar tedbirleri alalım… Halkımızla paylaşalım…” dedi…

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