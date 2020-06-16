Taçoy: Mart’tan Mayıs’a piyasaya 800 milyonun üzerinde para enjekte edildi

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Candan Avunduk başkanlığındaki Kıbrıs Türk Sanayi Odası heyetini kabul etti.

Oda Başkanı Candan Avunduk ziyarette, 2018’de yaşanan büyük ekonomik krizin yaralarını saramadan koronavirüs nedeniyle 2 ay boyunca duran ekonominin yeniden ayağa kaldırılması gerektiğini vurguladı.

Avunduk, açıklanacağı duyurulan 2’inci ekonomik önlem paketin reel sektörün kalkınmasına odaklı olması gerektiğini söyledi.

Candan Avunduk, talepleri arasında “1 yıl ödemesiz faiz destekli uzun vadeli kredi”, “Sosyal Sigorta / İhtiyat Sandığı prim desteği”, “Enerji Girdi Maliyetlerinin Düşürülerek 60 kuruşa satılması”, “maaş desteği”, “Yerli Üretimin Rekabet Gücünün Artırılması ve Haksız Rekabete Karşı Korunması” ve “yatırım ikliminin geliştirilmesinin” olduğunu dile getirdi.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy da 2017’den bu yana ülkede daralma yaşandığına işaret ederek, bu yıl yaşanan koronavirüs pandemisinin sadece KKTC’yi değil tüm dünyayı etkilediğini kaydetti.

Ülkede turizm, eğitim ve inşaat sektörü kadar sanayinin de ekonomik katma değer yarattığına ve Gayri Safi Yurt İçi Hasılaya katkıda bulunduğuna işaret eden Bakan Taçoy, “bugüne kadar ülkemizde sanayi için yapılan şey sanayi arsası verilmekten geçti” dedi.

Sanayi sektörü için yıllar önce elektrik fiyatlarında 10 kuruşluk bir teşvik ortaya konulduğunu ancak bunun sanayiciye dahi duyurulamadığını kaydeden Taçoy, devletin; sanayi sektöründen ödemeler dengesini ortaya koyan verileri elde edemediğini anlattı.

Taçoy, “fon verilir. Ama belli bir süre için verilir. O sürfeden sonra fonlar kalkar ve yerine devletin verdiği destekle hayata devam edilir. Biz bunu yapmadık. Biz fon, bir daha fon ve bir daha fon diyerek her kesimden fon taleplerini ve beklentileri artırdık. Bizim niyetimiz bu değil. Bizim niyetimiz sanayiciye destek verebilmektir. Gerek elektrik ücretlerinde ki ikinci pakette bu açıklanacaktır” dedi.

Bakan Taçoy, sanayicinin talep ettiği 60 kuruşa inemeyebileceklerini ancak şu andaki fiyatın 10 kuruştan daha fazla altına inebileceklerini söyledi.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, hammadde alımı için sanayiciye sürekli ucuz kredi sağlamayı ve rekabet edebilirliği artırma anlamında işgücü konusunda kalıcı adımlar atmayı hedeflediklerini vurguladı…

Bakan Taçoy, sanayici ile ticaret adamının beklentilerini çatıştırmadan yerine getirmenin yolları üzerinde çalıştıklarını vurguladı.Turizmde yerli malı kullanımını artırmaya yönelik uygulama yapılabileceğini de dile getiren Hasan Taçoy, Faiz destekli uzun vadeli desteklerin de Merkez Bankası aracılığıyla devam ettiğini söyledi.

Taçoy, “bugüne kadar 160 milyon TL para kullanıldı Merkez Bankasından. Biz Mart ayından Mayıs ayına kadar hedefimiz piyasaya 750 milyon gibi bir parayı enjekte etmekti. Bu rakam 800 milyonun üzerinde gerçekleşti. 800 milyonun üzerinde bir parayı biz bu dönem içinde piyasaya enjekte ettik. Bunun yarattığı enerji ile kamudaki daralmayı bir nebze olsun azalttık” dedi.

Sanayi sektörünün piyasadaki payının büyümesinin; hem kamu maliyesine hem de diğer sektörlere bir avantaj olarak döneceğine dikkat çeken Taçoy, “bu iş çarpan etkenlerinin kullanılmasıdır” ifadelerini kullandı.

Sanayicilerden hükümete daha fazla baskı yapmasını isteyen Bakan Taçoy, özellikle Organize Sanayi Bölgeleri yasasının en erken bir zamanda tamamlanması için bu baskıya ihtiyaç olduğu düşüncesini dile getirdi.

Türkiye ile yapılan Mali ve İktisadi İşbirliği anlaşmasına da değinen Bakan Taçoy, anlaşma çerçevesinde sanayiye yönelik kısmi hibe için miktar ayrıldığını hatırlattı.

Taçoy, anlaşmanın en büyük özelliğinin; Ekim 2020’ye kadar 2021 yılı içindeki projelerin ilan edilmesi olduğunu söyledi.

Bakan Taçoy, “2020 Aralık’a kadar 3 yıllık projeleri yapmak mecburiyetindeyiz. En kısa zamanda 2020 yılında yaşadığımız sıkıntıları da görerek ürün fazlalıklarını, alım garantisi veyahut da fiyat garantisi ile daha büyük nüfuslara sahip olan ülkelere satabilmeyi yaratabilmeden geçer” dedi…