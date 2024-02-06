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Taçoy: Meleklerimize sözümüz var ve bu sözü tutacağız

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Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Hasan Taçoy, deprem felaketinin yıldönümü nedeniyle yayımladığı mesajda, hayatını kaybedenlere Allah’ta rahmet diledi.
Taçoy: Meleklerimize sözümüz var ve bu sözü tutacağız

Taçoy, yaşanan felakette Kıbrıs Türk Halkı’nın çok değerli varlıklarını kaybetmiş olduğuna işaret ederek, “onları çok özlüyoruz” dedi.

 

“Biz depreme canlarımızı verdik.” diyen Taçoy, bir daha böylesi kayıpların yaşanmaması için verilen adalet mücadelesine sonuna kadar devam edileceğini vurguladı.

 

Hasan Taçoy mesajında şunları kaydetti: 

“Zamanın asla ilaç olamayacağı acıları yaşamaktayız. Üzerinden tam bir yıl geçti. Ama acılarımız hala taze ve hala kanıyor.

 Anavatan Türkiye’de tam 11 ili vuran asrın deprem felaketinin yıldönümündeyiz. On binlerce insanımızın hayatını kaybettiği depremin yıldönümünde yitirdiklerimizin acısı ilk günkü gibi yüreğimizin en derinindeki yerini korumakta. Bu acı asla azalmayacak. Bu acı asla zamanla unutulmayacak. Biz depreme canlarımızı verdik. Deprem bizden evlatlarımızı, kardeşlerimizi, en sevdiklerimizi aldı. Şampiyon Meleklerimizi tam 1 yıl önce kaybettik. Onlarla birlikte öğretmenlerimizi, ailelerimizi, insanlarımızı yitirdik. Onları çok özlüyoruz… 

Yerlerini doldurmak asla mümkün değil. Ama onlar için adalet istiyoruz. Onları bizden alanın, hayatlarını çalanın deprem olmadığını biliyoruz. Onları bu hayattan koparan, sevdiklerimizi bizden ayıran, deprem değil, insan hayatını hiçe sayan, gözünü para hırsı bürümüş ve bunun için her şeyi yapabilen zihniyettir. İşte biz bu günde, acılarımızın bir yılını doldurduğu bu günde, başta Meleklerimiz olmak üzere, hayatını kaybeden tüm canlarımıza verdiğimiz sözümüzün peşinde olacağımızı ve bundan asla geri adım atmayacağımızı bir kez daha dile getirmek isterim. Bu hem bir hesap sormadır, hem de bundan sonra aynı acıların yaşanmaması için bir şeyleri değiştirme mücadelesidir. Meleklerimize sözümüz var ve bu sözü tutacağız. Her ne pahasına olursa olsun, yılmadan ve korkmadan, sonuna kadar gideceğiz.”

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