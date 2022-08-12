  • BIST 2.868,44
  • Altın 1034.25
  • Dolar 17.9536
  • Euro 18.5213
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKAResmi açıklama geldi: Pfizer/BioNTech’in Omicron aşısı için testler başlıyor

Taçoy: Ölümlü iş kazası ile ilgili gerekli inceleme başlatıldı

» »
Taçoy, İskele’de meydana gelen ölümlü iş kazası ile ilgili açıklama yaptı.
Taçoy: Ölümlü iş kazası ile ilgili gerekli inceleme başlatıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, İskele’de dün meydana gelen ölümlü iş kazası ile ilgili gerekli inceleme ve araştırmanın başlatıldığını belirterek, hayatını kaybeden Dündar Arda’ya Allah’tan rahmet, yaslı ailesine baş sağlığı ve sabır diledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy İskele’de meydana gelen ölümlü iş kazası ile ilgili açıklama yaptı.

Bakan Taçoy’un açıklaması şöyle:

“İskele'de 49 yaşındaki Dündar Arda’nın inşaattan düşerek hayatını kaybetmesini büyük bir üzüntü ile öğrendik. Kaza ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da gerekli inceleme ve araştırmaları başlatmıştır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın son derece hassasiyet gösterdiği iş sağlığı ve güvenliği noktasında denetimlerini daha da artırdığı bugünlerde  böylesi bir kazanın yaşanması bizleri derinden üzmüştür.  Dündar Arda’ya Allah’tan rahmet yaslı ailesine başsağlığı ve sabırlar dilerim.”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Belediyelerin Birleştirilmesine ilişkin Yasa Tasarısı, oy çokluğuyla komiteden geçerek kurula sevk edildi12 Ağustos 2022 Cuma 08:09
  • Detay Gazetesi bugün ne manşet attı? 12 ağustos 2022 Cuma12 Ağustos 2022 Cuma 08:02
  • Girne Yolunda Feci Kaza! 1 Kişi Hayatını Kaybetti12 Ağustos 2022 Cuma 02:34
  • Sorakın: Bizim yapmanız gereken demokrasimize sahip çıkmaktır12 Ağustos 2022 Cuma 00:55
  • Erhürman: Sabaha kadar buradayız12 Ağustos 2022 Cuma 00:54
  • Yalınkaya: Ülke çok şeye gebe12 Ağustos 2022 Cuma 00:53
  • Harmancı: Başkent emekçileri sahaya inerse hükümetin bu koltuklarda kalabilmesi çok güç olacak11 Ağustos 2022 Perşembe 23:33
  • Akar: Türkiye'nin ve Kıbrıs'taki kardeşlerimizin hakkını korumakta kararlıyız11 Ağustos 2022 Perşembe 23:05
  • Harmancı: Bizi zorlayacaklarsa biz de onları zorlayacağız11 Ağustos 2022 Perşembe 22:59
  • BES’e bağlı belediye çalışanları iş araçlarıyla Meclis önünde11 Ağustos 2022 Perşembe 21:45
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti