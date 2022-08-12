Taçoy: Ölümlü iş kazası ile ilgili gerekli inceleme başlatıldı

Taçoy, İskele’de meydana gelen ölümlü iş kazası ile ilgili açıklama yaptı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, İskele’de dün meydana gelen ölümlü iş kazası ile ilgili gerekli inceleme ve araştırmanın başlatıldığını belirterek, hayatını kaybeden Dündar Arda’ya Allah’tan rahmet, yaslı ailesine baş sağlığı ve sabır diledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy İskele’de meydana gelen ölümlü iş kazası ile ilgili açıklama yaptı.

Bakan Taçoy’un açıklaması şöyle:

“İskele'de 49 yaşındaki Dündar Arda’nın inşaattan düşerek hayatını kaybetmesini büyük bir üzüntü ile öğrendik. Kaza ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da gerekli inceleme ve araştırmaları başlatmıştır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın son derece hassasiyet gösterdiği iş sağlığı ve güvenliği noktasında denetimlerini daha da artırdığı bugünlerde böylesi bir kazanın yaşanması bizleri derinden üzmüştür. Dündar Arda’ya Allah’tan rahmet yaslı ailesine başsağlığı ve sabırlar dilerim.”