  • BIST 2.868,44
  • Altın 1031.713
  • Dolar 17.9416
  • Euro 18.5079
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKAResmi açıklama geldi: Pfizer/BioNTech’in Omicron aşısı için testler başlıyor

Taçoy: Ölümlü iş kazasıyla ilgili gerekli incelemeler başlatıldı

» »
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, İskele’de meydana gelen ölümlü iş kazası ile ilgili yaptığı açıklamada, "Kaza ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı gerekli inceleme ve araştırmaları başlatmıştır.” dedi.
Taçoy: Ölümlü iş kazasıyla ilgili gerekli incelemeler başlatıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, İskele’de meydana gelen ölümlü iş kazası ile ilgili açıklama yaptı. 

Bakan Taçoy, “İskele'de 49 yaşındaki Dündar Arda’nın inşattan düşerek hayatını kaybetmesini büyük bir üzüntü ile öğrendik. Kaza ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı gerekli inceleme ve araştırmaları başlatmıştır” dedi.  

Taçoy, “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın son derece hassasiyet gösterdiği İş Sağlığı ve Güvenliği noktasında denetimlerini daha da artırdığı bugünlerde böylesi bir kazanın yaşanması bizleri derinden üzmüştür. Dündar Arda’ya Allah’tan rahmet yaslı ailesine başsağlığı ve sabırlar dilerim” ifadelerini kullandı. 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 7. AKSA Fotofest Fotoğraf Yarışması için başvurular başladı11 Ağustos 2022 Perşembe 19:00
  • Ataoğlu: Bafra – Gazimağusa arası gemi̇ seferleri̇ için çalışıyoruz11 Ağustos 2022 Perşembe 18:33
  • Altuğra, Yeni Girne Hastanesi’nin yapımı için ihale sürecinin başladığını açıkladı11 Ağustos 2022 Perşembe 17:59
  • Kamu’da örgütlü 4 sendika Trafik Dairesi Ehliyetler Birimi’nde uyarı grevine gitti11 Ağustos 2022 Perşembe 17:53
  • Lions kulüpleri spor şenliği düzenliyor11 Ağustos 2022 Perşembe 17:16
  • Erhürman: Tavrımız sert ve net olacak11 Ağustos 2022 Perşembe 17:08
  • Köroğlu: Olan Lefkelilere Oldu, Umarız Gereken Ders Alınmıştır11 Ağustos 2022 Perşembe 16:46
  • Son Dakika! Belediyeler Eylem Kararı Aldı. Lefkoşa kilitlenecek11 Ağustos 2022 Perşembe 16:41
  • Karzaoğlu görevden alındı11 Ağustos 2022 Perşembe 16:36
  • Akaryakıt Desteği Ödendi11 Ağustos 2022 Perşembe 16:24
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti