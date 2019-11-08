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Taçoy “organik” tanıtım etkinliğine katıldı

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Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, ülkede organik yaşam ve organik ürün yetiştiriciliğinin istenilen düzeyde olmadığını ifade ederek, organik yaşamı bir hayat felsefesi olarak kabul edenlerin sayısının her geçen gün arttığını belirtti.
Taçoy “organik” tanıtım etkinliğine katıldı

Hasan Taçoy, özel bir firma tarafından ülkeye yeni ithal edilen organik gübre markasının tanıtım etkinliğine katıldı.
Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Kıbrıs Türk Mimar ve Mühendis Odaları Birliği’nde yer alan tanıtım etkinliğinde konuşan Taçoy, organik ürünlerin üretiminin önemine değindi.
Taçoy,  üreticilerin ekonomik değeri yüksek olsa bile organik ürünlere daha fazla özen gösterme ihtiyacı hissettiğini belirtti.


Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, daha yaşanılır bir çevre ve daha organik bir yaşam için çalışmalarını sürdürdüklerini de kaydederek, “Ülkedeki akaryakıt kullanımı ve karbondioksit emisyonunu azaltabilme adına birçok projeyi ortaya koymaya başladık. Daha yaşanılır bir çevre ve daha organik bir yaşam için 2020-2023 yılları arasında kademeli olarak projelerimizi hayata geçirmek için çalışmaya başladık” diye konuştu.

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