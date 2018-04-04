Taçoy: "Parti başkan adaylığı konusunda kararımı verdim"

Kıbrıs Postası'ndan Rüstem Tüccar'ın haberine göre, Programda, yerel seçimlerin ardından yapılacak olan UBP kurultayında Parti Başkanlığı’na aday olup olmayacağı konusunda açıklama yapan Taçoy, kendi içinde bir karar verdiğini ancak şu an gündeminde yerel seçimler olduğunu, seçimlerden sonra kararını açıklayacağını söyledi.

Adaylığı konusunda kimsenin baskısına ve tehditine boyun eğmeyeceğini söyleyen Taçoy, “ben kararımı verdim. Önümüzdeki dönemde tekrar bunu konuşacağız. Ancak şunu söylemek isterim ki, kimsenin tehditi veya siyasi baskısı benim kararımı değiştiremez. Tehditten kastım tabi ki kesinlikle şiddetle tehdit değil, siyasi tehditleri kastediyorum. Çünkü ‘yedisi de gelse on yedisi de gelse…’ bir tehdittir. Ben bu tehdite gelmem, bundan gaz alırım” dedi.

“ÖZGÜRGÜN CUMHURBAŞKANI ADAYI OLMAYI DÜŞÜNÜYOR”

UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün’ün “2020 benim için siyasette son nokta olabilir” açıklamasının sorulması üzerine Taçoy, “Cumhurbaşkanı olmak için bunu söylemeniz gerekiyor. 2020’de başka bir şey yok. Demek ki Cumhurbaşkanı olmak isityor” diyerek Hüseyin Özgürgün’ün Cumhurbaşkanı adayı olbileceğinin sinyalini verdi.

Özgürgün, dün Serhat İncirli’nin programında “2020’de Cumhurbaşkanlığı seçimlerine birlik beraberlik içinde gitmeyi hedefliyorum. 2020 benim için siyasette son nokta olabilir. Partiyi parçalamadan daha da büyüterek 2020’ye ulaşması ve görevlerimizin tamamlanması diye düşünüyorum” açıklamasında bulunmuştu.