  • BIST 113.429
  • Altın 173,542
  • Dolar 4,0092
  • Euro 4,9220
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 15 °C
ÖZEL HABERUBP Dikmen adayını belirledi

Taçoy: "Parti başkan adaylığı konusunda kararımı verdim"

» »
UBP Milletvekili Hasan Taçoy, Diyalog TV’de yayınlanan Çiğdem Aydın’ın hazırlayıp sunduğu “Güne Merhaba” programına katıldı.
Taçoy: "Parti başkan adaylığı konusunda kararımı verdim"

Kıbrıs Postası'ndan Rüstem Tüccar'ın haberine göre, Programda, yerel seçimlerin ardından yapılacak olan UBP kurultayında Parti Başkanlığı’na aday olup olmayacağı konusunda açıklama yapan Taçoy, kendi içinde bir karar verdiğini ancak şu an gündeminde yerel seçimler olduğunu, seçimlerden sonra kararını açıklayacağını söyledi.

Adaylığı konusunda kimsenin baskısına ve tehditine boyun eğmeyeceğini söyleyen Taçoy, “ben kararımı verdim. Önümüzdeki dönemde tekrar bunu konuşacağız. Ancak şunu söylemek isterim ki, kimsenin tehditi veya siyasi baskısı benim kararımı değiştiremez. Tehditten kastım tabi ki kesinlikle şiddetle tehdit değil, siyasi tehditleri kastediyorum. Çünkü ‘yedisi de gelse on yedisi de gelse…’ bir tehdittir. Ben bu tehdite gelmem, bundan gaz alırım” dedi.

“ÖZGÜRGÜN CUMHURBAŞKANI ADAYI OLMAYI DÜŞÜNÜYOR”

UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün’ün “2020 benim için siyasette son nokta olabilir” açıklamasının sorulması üzerine Taçoy, “Cumhurbaşkanı olmak için bunu söylemeniz gerekiyor. 2020’de başka bir şey yok. Demek ki Cumhurbaşkanı olmak isityor” diyerek Hüseyin Özgürgün’ün Cumhurbaşkanı adayı olbileceğinin sinyalini verdi.

Özgürgün, dün Serhat İncirli’nin programında “2020’de Cumhurbaşkanlığı seçimlerine birlik beraberlik içinde gitmeyi hedefliyorum. 2020 benim için siyasette son nokta olabilir. Partiyi parçalamadan daha da büyüterek 2020’ye ulaşması ve görevlerimizin tamamlanması diye düşünüyorum” açıklamasında bulunmuştu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Otizm farkındalığı zamanı…04 Nisan 2018 Çarşamba 13:50
  • KTAMS’tan donör kampanyasına destek04 Nisan 2018 Çarşamba 13:44
  • Yenierenköy Belediyesi çalışanları işbaşı yaptı04 Nisan 2018 Çarşamba 13:28
  • Cumhurbaşkanı Akıncı, Öztan Özatay Fotoğraf Yarışması Sergisi’ne katıldı04 Nisan 2018 Çarşamba 13:04
  • PEO ve DEV-İŞ Kıbrıs’taki iki toplum liderine müzakere sürecinde birlikte ilerleme çağrısı yaptılar04 Nisan 2018 Çarşamba 12:22
  • KTOEÖS, Rum Eğitim Bakanını kınadı04 Nisan 2018 Çarşamba 11:16
  • "Seçimler bitti, Hükümet kuruldu.... Merkez Bankası Başkanı neden atanmıyor?"04 Nisan 2018 Çarşamba 11:09
  • Çocuk kitapları yazarı Sonay Yakup Yakupsoy Mağusa’da okurlarla buluşacak04 Nisan 2018 Çarşamba 11:01
  • Taçoy: "Parti başkan adaylığı konusunda kararımı verdim"04 Nisan 2018 Çarşamba 10:54
  • ÖN DÜZEN DAĞILDI!04 Nisan 2018 Çarşamba 09:18
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti