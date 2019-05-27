Taçoy: “Parti Genel Sekreterliği’nden istifa etmeyeceğim”

Parti tüzüğünün iki görevi yürütmesine yönelik bir engel teşkil etmediğini belirten Taçoy, tüzüğün sadece parti içi çift görevden bahsettiğini kaydetti

Hasan Taçoy, “Eğer çift görevden bahsediyorsak genel başkanlık-başbakanlık da çift görev olur. Ama o başka birşeydir, bu başka birşey. Bunu anlamak lazım. Ben net bir şekilde söylüyorum; Hasan Taçoy’un tercihi yani bana hangisini tercih edersin derlerse ben genel sekreterliği tercih ederim. Çünkü ben orayı isteyerek, seçime girerek aldım. Bakanlığı ise sayın Genel Başkan tevdi etti. Onu kendisi uygun gördü ve bana bu görevi verdi. Onun için bana böyle bir soru sorulursa ben genel sekreterlik görevime devam ederim.

Bu kadar net” dedi. Genel sekreterlikten istifa etmeyeceğini vurgulayan Taçoy, “bakanlıktan gidebilirim ama genel sekreterlikten değil” şeklinde konuştu. (BRT)