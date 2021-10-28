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Taçoy: “Polis tahtikatı ve mahkemede konuşulanlar Sucuoğlu’nu işaret ediyor”

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UBP Genel Başkan adayı ve Milletvekili Hasan Taçoy, video skandalındaki gelişmeleri değerlendirerek, polis tahkikatı ve mahkemede konuşulanların UBP Genel Başkan adayı ve Milletvekili Faiz Sucuoğlu'nu işaret ettiğini söyledi.
Taçoy: “Polis tahtikatı ve mahkemede konuşulanlar Sucuoğlu’nu işaret ediyor”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkan adayı ve Lefkoşa Milletvekili Hasan Taçoy, Mustafa Alkan’ın hazırlayıp sunduğu “Er Meydanı” programında video skandalı ve sonrasında gelişen süreci değerlendirdi.

“İFADE VERMESİNE ENGEL BİR DURUM YOK..”

Faiz Sucuoğlu’nun ifade vermemesine ilişkin durumu yorumlarken, milletvekili dokunulmazlığının ifade vermede bir engel teşkil etmediğini ve dileyen vekilin kendi rızasıyla olması şartıyla polis veya farklı bir makama ifade verebileceğini kaydeden Taçoy, “bu konuda koskoca başbakan gidip polise ifade vermiş” dedi.

Başbakan Saner’in kurultay süreci geçtikten sonra da konunun hukuki boyutunun takipçisi olacağını ve işin peşini bırakmayacağını açıkladığını anımsatan Taçoy, Saner’in Sucuoğlu’na kişisel tazminat davası açacağını da belirtti.

Saner’in dava açacağını söylemesi üzerine Sucuoğlu’nun “bana dava açacak bir durumun yok” ya da “hodri meydan” diyemediğinin altını çizen Taçoy, “böyle bir şey keşke hiç yaşanmamış olsaydı” dedi.

Sucuoğlu’nun açıklamalarını “sürekli tutarsız açıklamalar yapıyor ve bir şeyleri kucağından atar gibi bir gayret sarf ediyor” şeklinde anlatan Taçoy, “Ulusal Birlik Partililer’in başını ağrıtan bir gündem yaratıyor” diye konuştu.

Hasan Taçoy şunları söyledi:

“UBP gibi köklü bir partide şu an yapacağı iş toparlayıcı olmak iken, tek başına iktidar çağrılarıyla devam eden bir sürecin içerisinde böyle bir olayın ortaya atılması rahatsızlık verici bir durum haline dönüştü.”

“ADAY OLDUĞUM İÇİN BENİM ADIMI DA KARIŞTIRMAK İSTEDİ...”

Kendi isminin olaya karıştırılmasının genel başkan adayı olmasından kaynakladığını söyleyen Taçoy, “tutuklanan kişilere bir bakınız. Benimle uzaktan yakından bir alakası yok. Aksine bana çelme takıp beni düşürmeye çalışan arkadaşların alakası var. Bir tanesi Faiz beyin özel kalem müdürü diğeri ise Mağusa bölgesindeki bir destekçisi. Haftanın iki günü o adamın ofisinde. Caner arkadaşla sürekli görüşüyor ve adam bana kendisi söyledi ‘ben senin destekçin değilim’ diye. Bunlar bilinmeyen şeyler değil. Mağusa örgütünden kime sorsanız size bu cevabı verecektir” dedi.

Hasan Taçoy, polisin yaptığı tahkikatlar ile mahkemede konuşulanların olayın Faiz Sucuoğlu tarafından yapıldığı yönündeki söylemleri destekler nitelikte olduğuna işaret ederek, “ama o kanal kanal gezip konuşuyor, komplodur diyor. Nazi propaganda bakanı Goebels felsefesi gibi: ‘sen söyle, söyledik sonra bir inanan olabilir’… Neye inan? Yalana inanan” ifadelerini kullandı.

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