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Taçoy, Rum polisinin uygulamasını kınadı

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Kıbrıs’ta bizler, tüm renkleriyle, birlik olduktan sonra bir sonuca varacağımızı da yeniden hatırlatmak istiyorum”
Taçoy, Rum polisinin uygulamasını kınadı

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Rum Yönetimi’nin bazı sınır kapılarını tek yanlı olarak kapatmasını protesto etmek isteyen göstericilere Rum polisince şiddet uygulanmasını ve biber gazı kullanılmasını kınadı.

Taçoy, Lokmacı’daki eylemi sosyal medya hesabı üzerinden değerlendirdi.

Taçoy’un açıklaması şöyle;

“Bizler, Kıbrıs Türk Halkı’nın seçilmiş siyasileriyiz. Bizlere kim ne oy verdi diye bakmadık, bakmayız da.

Bizler, Kıbrıs Türk Halkı nerede bir şey yaşarsa, orada oluruz. Rengine, tepkisine bakmayız.

Bugün ara bölgede Rum Polisi’nin vatandaşlarımıza karşı kullandığı şiddeti protesto etmek için olay yerine gittim. Vatandaşlarımızı dinledim.

Eylemin bitmesiyle birlikte hep beraber sınır kapısından ayrıldık.

Yaşanan arbedede Türklere yönelik uygulanan şiddet ve kullanılan biber gazı hadisesini şiddetle kınıyorum.

Kıbrıs’ta bizler, tüm renkleriyle, birlik olduktan sonra bir sonuca varacağımızı da yeniden hatırlatmak istiyorum”

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