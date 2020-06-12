  • BIST 109.487
  • Altın 381,048
  • Dolar 6,8234
  • Euro 7,7158
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKASıcak ve Nemli Hava geliyor

Taçoy: “sağlıktaki başarıyı ekonomide de taçlandırmalıyız”

» »
Taçoy: “sağlıktaki başarıyı ekonomide de taçlandırmalıyız”
Taçoy: “sağlıktaki başarıyı ekonomide de taçlandırmalıyız”

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, pandemi sürecinde sağlık alanında elde edilen başarının ekonomi alanında da taçlandırılması gerektiğini belirterek, “Herkes bir bedel ödedi, ödüyor. Bize düşen bunu en aza indirerek önce gerilemeyi durdurmak sonra da kayıpları giderecek şekilde iş insanlarının önünü açmak” dedi.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) tarafından hazırlanan “12. Rekabet Edebilirlik Raporu” açıklanıyor.

KTTO Başkanı Turgay Deniz’in açılış konuşmasıyla başlayan ve Dr. Yenal Süreç ile Yrd. Doç. Dr. Fehiman Eminer’in 2019-2020 Rekabet Edebilirlik Raporunu sunmasıyla süren toplantıda daha sonra Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy konuşma yaptı.

KTTO’nun yıllardır aynı sabır kararlılık ve kalite ile hükümetin uygulamalarına rehber niteliğinde bu çalışmaya imza koyduğunu dile getiren Taçoy, sürdürülebilir bir ekonomi için her zamankinden fazla gelişim ve değişim kararlılığına ihtiyaç olduğunu söyledi.

“Hükümet olarak teşhisi yapılmış sorunların çözümlerini de bulmamız gerektiğini biliyoruz diyen” Taçoy, bu raporun yıllardır sorunları ortaya koyup çözüm önerileri sunduğunu dile getirdi.

“Bizler hükümet olarak yaşadığımız pandemi sürecini de göz önünde bulundurarak geleceği doğru ekonomik temeller üzerine kurmakta kararlıyız” diyen Taçoy, önceki dönemlerde e-devlet ve dijitalleşme altyapısı için ortaya koyduğu çabalara işaret etti.

Bakan Taçoy, bugün hâlâ ihtiyaçların aynı olduğunun görülebileceğini dile getirdi.

Sektör sektör tüm sorunların farkında olduklarını dile getiren Taçoy, Türkiye ile imzalanan anlaşma sayesinde hükümet olarak reel sektörün gelişmesine katkı sağlayacak adımları atabileceklerini anlattı.

Pandemi sürecinde sağlık alanında elde edilen başarının ekonomi alanında da taçlandırılması gerektiğini anlatan Taçoy, “Herkes bir bedel ödedi, ödüyor. Bize düşen bunu en aza indirerek önce gerilemeyi durdurmak sonra da kayıpları giderecek şekilde iş insanlarının önünü açmak” dedi.

“KAMUDA CİDDİ REFORMLARA İHTİYAÇ VAR”

Kamuda birçok alanda ciddi reformlara ihtiyaç olduğunu söyleyen ve kaynakları etkili kullanmanın önemine değinen Taçoy, istatistiki bilgilerin toplanması için yapılan çalışmalar hakkında da bilgi verdi.

Genç girişimcilerin kaynaklara ulaşabilmesi için hatır gönül işlerini dijitalleşme ile aşmanın yollarını belirlediklerini dile getiren Taçoy, hükümetin kaynak israfına karşı olduğuna değindi.

“KRİZLERDEN GÜÇLENEREK ÇIKTIK”

“Çok sayıda krizle boğuştuk. Tüm krizlerden güçlenerek çıktık” diyen Taçoy “Anavatan Türkiye Cumhuriyetimizin katkıları ile bu krizi de atlatacağız” ifadelerini kullandı.

Tüm teşvik sistemlerinin ihtiyaçlara göre yeniden belirleneceğini ifade eden Taçoy, sektör temsilcileriyle iş birliklerini devam ettireceklerini, hükümetin kısa süre içinde reel sektör odaklı yeni bir kalkınma programını kamuoyuyla paylaşacağını söyledi.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, bu süreçten hükümetin tek başına çıkamayacağına işaret ederek, istihdama devam eden işçisine sahip çıkan yardım kampanyalarına destek koyan herkese teşekkür etti.

KKTC vatandaşı olduğu için gurur duyduğunu dile getiren Taçoy araştırmaya katkı koyanlara da teşekkür etti.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ombudsman Dizdarlı, Kar-İş Üyelerinin Trafiği Engelleyen Araçlarını Yoldan Çekmesi Gerektiğini Açıkladı12 Haziran 2020 Cuma 11:19
  • Ticaret odası 12. Rekabet edebilirlik raporu açıklanıyor12 Haziran 2020 Cuma 11:17
  • North Cyprus Cancer Charity Trust’tan Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’ne 450 bin TL bağış12 Haziran 2020 Cuma 10:57
  • Süheyla Küçük, bugün son yolculuğuna uğurlanıyor12 Haziran 2020 Cuma 09:25
  • Çamlıca'da Ani ölüm12 Haziran 2020 Cuma 09:23
  • Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu:Haber görünümündeki yalan12 Haziran 2020 Cuma 09:19
  • Aksoy: İngiliz üsler bölgesinde Kıbrıs Türkleri’nin de taşınmazları ve çıkarları var12 Haziran 2020 Cuma 09:06
  • DAÜ'de seçim günü: Yeni Rektör bugün belli oluyor12 Haziran 2020 Cuma 08:47
  • Ataoğlu: "Tatar yönetemiyor, Özersay ise fırsatçı yönetemeyen bir başbakan yardımcısı"12 Haziran 2020 Cuma 08:38
  • Kazada ağır yaralanan şahıs hayatını kaybetti12 Haziran 2020 Cuma 08:35
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti