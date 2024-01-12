Taçoy: Sayın başkanımız makamı elde tutmak için gayret sarf ediyor

Halkın UBP’den her zamanki beklentisinin siyasette önderlik yapması olduğunu belirten Taçoy, “şu an vatandaşın konuştuğu demokratik ilkelerin kabullenilmesi ve UBP içinde bir değişimin yaşanabilmesidir. Vatandaş buna çok önem veriyor” dedi.

Taçoy, sadece UBP üyelerinin değil, UBP üyesi olmayanların da demokrasi ve değişimin gerekliliğinden bahsettiğine işaret ederek, halkın UBP’den beklentisinin bir değişim gerçekleştirerek ülkeyi daha iyi yerlere taşıması olduğunun altını çizdi.

“sessiz çoğunluk kurultay tarihinin belirlenmesini bekliyor” diyen Taçoy, kurultay tarihinin belirlenmesiyle işlerin yoluna girmeye başlayacağını söyledi.

Siyasi partilerdeki kurultayların bir demokratik ilke olduğunu vurgulayan Taçoy, siyasi partilerin hedeflerine ulaşmasının yegane yolunu seçimlerin oluşturduğunu kaydetti.

Hasan Taçoy, siyasetçilerin seçimden ve yarıştan kaçamayacağını belirterek, “ancak bugünlerde maalesef bundan kaçılıyor. UBP’de Temmuz’dan bu yana Parti Meclisi toplanmadı. Tüzüğe göre alınması gereken kurultay kararını Parti Meclisi’ni toplayıp almadık. Sırf süre uzatmak için, makamı elde tutmak için gayret sarfeden Sayın Başkanmız ile bu süreci yaşıyoruz. İnşallah yakında bu tarih belirlenir. Bu tarih belirlendikten sonra zaten herşey daha fazla yoluna oturacak ve ülkedeki siyasi iklim olumlu yönde değişecek” dedi.