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Taçoy: Seçim 2022 Yılında Olacak

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Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Hasan Taçoy, BRT’de katıldığı televizyon programında değerlendirmelerde bulundu.
Taçoy: Seçim 2022 Yılında Olacak

Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Hasan Taçoy, BRT’de katıldığı televizyon programında değerlendirmelerde bulundu.

Seçimin 2022 yılında olacağını söyleyen Taçoy,

“İnancım şudur; mevcut Başbakan görev süresini sonuna kadar kullanacak. Bu da Ekim sonunu gösterir.

Önümüzdeki hafta içinde UBP Parti Meclisi bu kararı üretir ve açıklanır. Seçime girecek olan parti, gösterişli bir kongre yapması lazım ki, seçime güçlü girsin. Tabanı ben geziyorum, hiçbir sıkıntı yok.

Biz bu hazırlıkları yapmamız gerekir. Önce kurultay, ardından da 2022 yılında da seçim. Seçim tarihini, milletvekili sayısı kimse o belirler.

Ben iddia ederim ki, muhalefetteki milletvekilleri de seçimi istemez. Haziran ayında zaten, Meclis tatile girer.

Sonra iş kalır Ekim’e. O yüzden boşuna gerilmeyin. Biz sakin olacağız ve bunu gerçekleştireceğiz” dedi.

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