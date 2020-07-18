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Taçoy: Seçim sistemini yeniden görüşmeliyiz

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Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, seçim sistemi ile ilgili yeni bir değerlendirmeye ihtiyaç olduğunu söyledi
Taçoy: Seçim sistemini yeniden görüşmeliyiz

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, seçim sistemi ile ilgili yeni bir değerlendirmeye ihtiyaç olduğunu söyledi. Karma oyun kalkması, parlamentoda yer alma barajının yüzde 10 olması gibi seçenekleri öneren Taçoy, “Yüksek Seçim Kurulu’nun da seçim sistemi ile ilgili itirazları var, tüm partilerin bir araya gelerek tartışması, karar alması gerekiyor” ifadesini kullandı.

Son dönemlerde yaşanan hükümet krizlerine de dikkat çeken Taçoy, “Bu ülke istikrarlı bir hükümeti hak ediyor. UBP- HP hükümeti olarak, görüş ayrılıklarına rağmen büyük bir krizi başarı ile yürüttük. Bu konuda ülkenin en az zararla kurtulması için de HP ile her türlü işbirliğine devam edeceğiz. İstikrarlı hükümetle ilgili tavrım, UBP- HP’ye tepki değil, siyasetin doğası ile ilgili bir duruştur. UBP’nin en erken zamanda tek başına iktidara gelmesi en büyük arzumdur” ifadesini kullandı.

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