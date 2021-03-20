Taçoy: Seçim Yasası’nda aklı selim bir değişikliğe ihtiyaç var

Ulusal Birlik Partisi milletvekili Hasan Taçoy, katıldığı bir TV programında Seçim Yasası’nda aklı selim bir değişikliğe ihtiyaç olduğunu söyledi.

Ulusal Birlik Partisi milletvekili Hasan Taçoy, katıldığı bir TV programında Seçim Yasası’nda aklı selim bir değişikliğe ihtiyaç olduğunu söyledi.

Taçoy, “Daha Seçim Yasasını düzeltemeden başkanlık sistemi konuşanlar var. Durun bir dakika yahu” diyerek, erken seçime doğru giden süreci ve başkanlık sistemine değindi.

Seçime gitmeden önce yapılması gerekenler olduğuna dikkat çeken Taçoy, barajın da yüzde 10’a çıkarılması yönünde öneride bulundu.

Karma oyun kaldırılması gerektiğini ifade eden Taçoy, istikralı bir yapının oluşturulması için Seçim Yasası’nda aklı selim bir değişikliğe ihtiyaç olduğunu kaydetti.