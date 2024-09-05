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Taçoy, Seçimler Üstel ile kazanılamaz!

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“Seçimler Ünal Üstel ile kazanılamaz. Hatta partimiz birinci parti bile olamaz”
Taçoy, Seçimler Üstel ile kazanılamaz!

Parti tabanına ve tüm halka seslenen Taçoy, mevcut yönetimi sert bir dille eleştirdi.

“SEÇİMLER ÜSTEL İLE KAZANILAMAZ”

Taçoy, UBP'nin mevcut gidişatının sürdürülemez olduğunu belirterek, iktidarın istikrar vaadinde bulunduğunu ancak ortada ne bir iktidar ne de bir istikrar olduğunu söyledi. “Seçimler Ünal Üstel ile kazanılamaz. Hatta partimiz birinci parti bile olamaz” diyerek Üstel’i eleştirdi.

Elektrik kesintilerinden, faturalardan, sağlık ve eğitimdeki sorunlardan bahseden Taçoy, halkın, gençlerin, ailelerin ve memurların durumdan memnun olmadığını ifade etti.

Taçoy “UBP’li kardeşlerim, partimizin gidişatından memnun musunuz?” sorusunu yöneltti.

Her UBP’linin sözüne kıymet verilmesi gerektiğini belirten Taçoy, partinin tabanının sesine önem vermeyenlerin halka da kulak veremeyeceğini söyledi. Partinin mali açıdan güçlendirilmesi gerektiğini de dile getirdi.

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