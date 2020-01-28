Taçoy: “Seçimlerde sonuç ne olursa olsun, erken genel seçimin kapısı açılacak”

Taçoy, 26 Nisan’da gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde sonuç ne olursa olsun, erken genel seçimin kapısının açılacağını söyledi

Ekonomi ve Enerji Bakanı Taçoy, 26 Nisan’da gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde sonuç ne olursa olsun, erken genel seçimin kapısının açılacağını söyledi. Olası erken seçime ilişkin tarih de veren Taçoy, “Yüzde 90 oranında, erken seçime yönelik bir gidişat var. Bu da 2021 başı ya da sonunda olur” şeklinde konuştu.

Kanal T’de Serhat İncirli’nin sunduğu programa konuk olan Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, hükümetin akıbetine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Yaklaşan Cumhurbaşkanlığı seçimlerine değinen Taçoy, erken seçim sinyali verdi. “Seçimlerde sonuç ne olursa olsun erken seçimin kapısı açılacak” diyen Taçoy, “Yüzde 90 oranında, erken seçime yönelik bir gidişat var” şeklinde konuştu.