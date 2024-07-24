Taçoy: “Seçimsiz bir kurultay yapılması için Üstel, Türkiye’den ve buradan taleplerde bulundu”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili ve Genel Başkan adayı Hasan Taçoy, kurultaya müdahaleyi yorumladı, “Seçimsiz bir kurultay yapılması için Üstel, Türkiye’den ve buradan taleplerde bulundu” diye konuştu.

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili ve Genel Başkan adayı Hasan Taçoy, kurultaya müdahaleyi yorumladı, “Seçimsiz bir kurultay yapılması için Üstel, Türkiye’den ve buradan taleplerde bulundu” diye konuştu.

Katıldığı TV 2020’de, yaklaşık 1 yıldır yaptığı her siyasi konuşmada sadece genel başkanlığa değil, başbakanlığa da aday olduğunu açıkladığını belirten Taçoy, “Bunun arkasında başka hiçbir şey yoktur” ifadelerini kullandı.

“Dolaylı yoldan 1 yıldır geri çekilmek için Ünal Üstel’in Ankara’ya yaptığı ziyaretlerden ve taleplerden hepsinden haberimiz oldu” açıklamalarında bulunan Taçoy, yapılan ziyaretlerde seçimsiz bir kurultay yapılması için Üstel’in Türkiye’den ve buradan 1 yıldır taleplerde bulunduğunu söyledi, “Müdahale ile bir şey olmaz. Sayın Başbakan kendisi birçok olaya müdahil olmuştur. Bunu da herkes biliyor” dedi.

Daha önce de kurultayda başkanlığa aday olduğu ve çekildiği yönünde açıklamalarda da bulunan Taçoy, “Faiz Bey geri çekildikten sonra benim devam etmem doğru olmazdı, hazıra konmak istemediğim için böyle bir karar aldım” şeklinde konuştu.