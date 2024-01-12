Taçoy: Sesizlik çoğunluk UBP'deki kurultayı bekliyor

UBP Milletvekili Hasan Taçoy, basamaklı vergi sisteminden vazgeçilmesi gerektiğini ifade ederek, tek bir oran üzerinden gelir vergisi alınması halinde kayıt dışılığın ve kaçağın ciddi oranda azalacağını söyledi.

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Hasan Taçoy, Kanal T’de katıldığı programda Pınar Gözek’in gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Halkın UBP’den her zamanki beklentisinin siyasette önderlik yapması olduğunu belirten Taçoy, “Şu an vatandaşın konuştuğu demokratik ilkelerin kabullenilmesi ve UBP içinde bir değişimin yaşanabilmesidir. Vatandaş buna çok önem veriyor” dedi.

“SESSİZ ÇOĞUNLUK KURULTAY TARİHİNİN BELİRLENMESİNİ BEKLİYOR”

Taçoy, sadece UBP üyelerinin değil, UBP üyesi olmayanların da demokrasi ve değişimin gerekliliğinden bahsettiğine işaret ederek, halkın UBP’den beklentisinin bir değişim gerçekleştirerek ülkeyi daha iyi yerlere taşıması olduğunun altını çizdi.

“Sessiz çoğunluk kurultay tarihinin belirlenmesini bekliyor” diyen Taçoy, kurultay tarihinin belirlenmesiyle işlerin yoluna girmeye başlayacağını söyledi.

Siyasi partilerdeki kurultayların bir demokratik ilke olduğunu vurgulayan Taçoy, siyasi partilerin hedeflerine ulaşmasının yegane yolunu seçimlerin oluşturduğunu kaydetti.

“SAYIN BAŞKANIMIZ SÜRE UZATMAK İÇİN, MAKAMI ELDE TUTMAK İÇİN GAYRET SARFEDİYOR”

Hasan Taçoy, siyasetçilerin seçimden ve yarıştan kaçamayacağını belirterek, “Ancak bugünlerde maalesef bundan kaçılıyor. UBP’de Temmuz’dan bu yana Parti Meclisi toplanmadı. Tüzüğe göre alınması gereken kurultay kararını Parti Meclisi’ni toplayıp almadık. Sırf süre uzatmak için, makamı elde tutmak için gayret sarfeden Sayın Başkanmız ile bu süreci yaşıyoruz. İnşallah yakında bu tarih belirlenir. Bu tarih belirlendikten sonra zaten herşey daha fazla yoluna oturacak ve ülkedeki siyasi iklim olumlu yönde değişecek” dedi.

Uygulamaya konulan yeni vergi sistemine ilişkin düşüncelerini de paylaşan Taçoy, hayat pahalılığı uygulamasının 6 aydan 4 aya çekilmesiyle birlikte tüm çalışanların bir süre sonra en üst orandan vergiye tabi bir hale geleceğini söyledi.

“VERGİ SİSTEMİNDEKİ DEĞİŞİKLİK KAYIT DIŞILIĞI ARTIRACAK”

Taçoy, matrahlar dar tutulurken vergi oranlarının artırıldığına işaret ederek, “Daha fazla insan en üst vergi diliminin içerisine girecek” diye konuştu.

“BASAMAKLI VERGİ SİSTEMİNDEN VAZGEÇİLMESİ ŞART”

Basamaklı vergi sisteminden vazgeçilmesi gerektiği düşüncesini ifade eden Taçoy, tek bir oran üzerinden gelir vergisi alınması halinde kayıt dışılığın ve kaçağın ciddi oranda azalacağını kaydetti.

Kredi kartı harcamalarında kdv iadesi uygulaması olduğunu anımsatan Taçoy, vergi kontrolünde elektronik denetim gibi yolların geliştirilmesinin önemine vurgu yaptı.

“E-DEVLETİN DEVREYE GİRMESİ ASAYİŞ KONUSUNDA FAYDALAR SAĞLAYACAK”

Taçoy, asayiş konusuna da değinerek, bu noktada e-devlet uygulamasının sağlayacağı faydalardan bahsetti.

Yabancılara mal satışı konusunda ülkedeki kuralların unutulduğuna işaret eden Taçoy, sistemin doğru çalışması halinde her türlü suistimalin önlenebileceğini söyledi.

Hasan Taçoy, “Bir şeye dokunduğunuzda ne kadar çok şeyi etkileyeceğini düşünmeniz gerekir” dedi.