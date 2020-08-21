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Taçoy: “ Sn. Recep Tayyip Erdoğan ’ın dediği gibi, “İnşallah bir müjdeli haberi Akdeniz’de bekliyoruz.”

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Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Türkiye Cumhuriyeti’nin Karadeniz’de doğalgaz rezervi keşfetmesi üzerine tebrik mesajı yayımladı
Taçoy: “ Sn. Recep Tayyip Erdoğan ’ın dediği gibi, “İnşallah bir müjdeli haberi Akdeniz’de bekliyoruz.”

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Türkiye Cumhuriyeti’nin Karadeniz’de doğalgaz rezervi keşfetmesi üzerine tebrik mesajı yayımladı

Taçoy’un sosyal medya hesabınday yaptığı paylaşım şöyle:

“Türkiye Cumhuriyeti’nin Karadeniz’de Tuna-1 kuyusunda 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi keşfetmesini büyük bir sevinçle karşıladım. Anavatanımızın Cumhurbaşkanı Sn. Recep Tayyip Erdoğan ’ın dediği gibi, “İnşallah bir müjdeli haberi Akdeniz’de bekliyoruz.”

Yolun açık olsun Türkiyemiz.”

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