Taçoy: Sorumlu Üstel!

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkan Adayı Hasan Taçoy, devlet okullarının açılmasının bir hafta ertelenmesinin tek sorumlusunun mevcut başbakan Üstel olduğunun altını çizerek, konunun Ulusal Birlik Partisi’ne mal edilemeyeceğini vurguladı.

Taçoy, “yeni eğitim dönemine başlanmasının ani bir kararla ertelenmesi ancak ve ancak Başbakan koltuğunda oturan sayın Üstel’in beceriksizliği ile açıklanabilir” dedi.

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkan Adayı Hasan Taçoy, devlet okullarının açılmasının bir hafta ertelenmesine ilişkin yazılı açıklamada bulundu.

Açıklamasının başında “Ülkemiz anayasasına göre yürütmenin başında Başbakan vardır” hatırlatmasında bulunan Taçoy, “Devletimizin tüm kurumlarının işleyişinden ülkenin sorunlarına çözüm üretilmesine kadar her konudan hem yetkili hem de sorumludur” dedi.

“BİZLERİ ŞAŞIRTMAMIŞ VE BİR KEZ DAHA SINIFTA KALMIŞTIR”

Devlet okullarının ne zaman açılacağı belliyken ve özel okullar eğitime başlamışken, devlet okullarının yeni eğitim dönemine başlamasının ani bir kararla ertelenmesinin ancak ve ancak Başbakan koltuğunda oturan Üstel’in beceriksizliği ile açıklanabilir olduğunun altını çizen Taçoy, “Hemen her önemli konuda olduğu gibi eğitimde de sayın Üstel ne yazık ki bizleri şaşırtmamış ve bir kez daha sınıfta kalmıştır” ifadesini kullandı.

“Basına da yansıyan değerlendirmeler sırf kurultay nedeniyle sayın Üstel’in koca bir eğitim yılını erteleyebildiğini ortaya koymaktadır” diyen Taçoy şöyle devam etti:

“Eğer bunlar doğru ise sayın Üstel koltuğunu koruyabilmek uğruna on binlerce çocuğumuzun geleceğiyle oynayabilmiş demektir.

Kulağımıza gelenler, daha doğrusu artık ayyuka çıkmış bir şekilde konuşulanlar, eğitimin sokulduğu kaosun değil bir haftada, bir ayda bile düzeltilemez boyutta olduğu şeklindedir.”

“HİÇ KİMSE FIRSAT BU FIRSAT DİYEREK PARTİMİZE HAK ETMEDİĞİ BİR SUÇLAMA YAPAMAZ”

Hasan Taçoy, yaşanan rezaletin sorumlusunun UBP ve UBP’nin vatansever üyelerinin olmadığının altını çizerek, “Hiç kimse fırsat bu fırsattır diyerek partimize hak etmediği bir suçlama yapamaz. Bu beceriksizliğin tek sorumlusu çok sevdiği koltuğunu bir türlü hak ettiği gibi dolduramayan sayın Başbakandır” dedi.

Taçoy açıklamasını “Son dönemde yapılan her idari yanlışın UBP kurultayına bağlanmasına yol açan sayın Üstel, inanıyorum ki UBP’li kardeşlerim tarafından bizzat değiştirilecektir” şeklinde tamamladı.