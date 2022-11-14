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Taçoy: “Sosyal bir devlet olarak çocukların korunması ile ilgili politikaları hayata geçirmek önceliğimiz”

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Taçoy: “Sosyal bir devlet olarak çocukların korunması ile ilgili politikaları hayata geçirmek önceliğimiz”
Taçoy: “Sosyal bir devlet olarak çocukların korunması ile ilgili politikaları hayata geçirmek önceliğimiz”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, sosyal bir devlet olarak çocukların korunması ile ilgili politikaları hayata geçirmenin öncelikleri olduğunu belirtti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Taçoy, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü nedeniyle Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) tarafından düzenlenen “Kuzey Kıbrıs’ta Çocuk İstismarıyla Çalışmak” konulu konferansa katıldı.

UKÜ Çevik Uraz Merkezi Konferans Salonu’nda yer alan etkinlikte konuşan Bakan Taçoy, bakanlığının, din, dil, ırk ve cinsiyet ayrımı gözetmeden çocuk haklarının korunması için çalıştığını kaydetti.

Sosyal Hizmetler Dairesi’nin çocuk hakları konusundaki çalışmalarını 1989 Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’ni temel alarak, yürüttüğünü ifade eden Taçoy, şöyle devam etti:

“Ülkemizdeki tüm çocukların ve gençlerin refahı için gerekli sosyal politikaların düzenlenmesi hususunda ilgili ve yetkilileri teşvik çalışmaları, yasaların düzenlenmesi ve çocuk haklarına uygun kurumlar açmak sosyal devlet olarak birincil hedefimizdir.”

Ebeveyn bakımını kaybetmiş veya kaybetme riski taşıyan çocukların korunması, bakılması, güçlendirilmesi ve haklarının korunmasını sağlamak için Sosyal Hizmetler Dairesi’ne büyük görevler düştüğünü kaydeden Taçoy, özellikle alternatif bakımdaki çocukların savunmasız olduğunu belirterek, bakanlığının ilgili kurumlarla iş birliği içinde çalışarak, çocukları koruyucu politikaları ön plana çıkarmak için özveriyle çalıştığını söyledi.

Bakan Taçoy’un konuşmasının ardından Sosyal Hizmetler Dairesi uzmanları tarafından çocuk ihmali ve istismarı konusunda yapılan çalışmalar ve sağlanan destekler hakkında sunum yapıldı.

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