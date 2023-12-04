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Taçoy: Süslü sözlerin yerini icraatların alması gerekiyor

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Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Hasan Taçoy, “3 Aralık Engelliler Farkındalık Günü”ne ilişkin değerlendirmede bulundu.
Taçoy: Süslü sözlerin yerini icraatların alması gerekiyor

Taçoy, “süslü sözlerin yerini icraatların alması gerektiğini” vurguladığı açıklamasında, engelillerin sorunlarının sadece 1 gün değil her gün gündemde olması gerektiğini söyledi.

Taçoy açıklamasında şunları kaydetti:

 “SÜSLÜ SÖZLER SÖYLENDİ BİTTİ VE ENGELLİLERİMİZ YİNE SORUNLARIYLA BAŞ BAŞA KALDI”
“LAF DEĞİL İCRAAT ÜRETMELİYİZ”
“İSTİHDAM İÇİN NEDEN 3 ARALIK BEKLENDİ?”

Bugün 4 Aralık..
3 Aralık’ın ertesi.
Bir 3 Aralık Engelliler Günü’nü daha geride bıraktık.
Süslü sözler bitti ve engelliler engelleriyle baş başa kaldılar yine.
Her zamanki gibi.
Oysa ne güzel cümleler kuruldu. 
İstihdam bile yapıldı hatta.
17 yıl sonra diye de eklendi sonuna istihdam haberlerinin.
Manşetler oldu.
Fotoğraflar çekildi sosyal medyada paylaşıldı.
Ve bitti.
Hepsi geride kaldı.
Bir sonraki 3 Aralık’a kadar unutmak üzere o sayfayı kapattık.
Peki ya yarın?
Ya da sonraki günler ve seneler..
Onlar ne olacak?
Her zamanki gibi yine siyaset yaptık.
Ülkemizdeki engellilerin sorunları çözüm bekliyor. Sosyal devlet olmanın gereklerini yerine getirmeliyiz. Bakanlığım döneminde gündeme aldığım projelerin hala hayata geçmemiş olması üzücüdür. Dileğim bir an önce engellilerin yaşamlarını kolaylaştıracak ve onlara engel yaratan konularda çözüm yaratacak projelerin hayata geçmesidir.
Toplum olarak bunu yapmakla mükellefiz. Halkımızın bu konudaki duyarlılığına devlet mekanizmasının da dahil olması gerekmektedir.
3 Aralık geldi ve geçti, ama engellilerimizin sorunları bir çığ gibi önlerinde durmakta. O nedenle de artık laf değil icraat üretmeliyiz. 17 yıl yapılmayan istihdamın yapılması için neden 3 Aralık beklendi diye sorgulamalıyız. Her alanı siyaset sahası olarak görmekten vazgeçmeliyiz.
Yani özetle, yapmamız gereken çok iş var. Çözüm bekleyen çok sorun var. Bu sorunların ne olduğu, nasıl çözüleceği ve kimin ne görevi yapması gerektiği bellidir. 
Sadece 3 Aralık’ta değil, bugünde de, yarında da gündemimiz engellilerin sorunları olsun.
Ve artık son olsun.
Umarım bir sonraki 3 Aralık’ta süslü sözlerin yerini başarı hikayeleri alır.

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