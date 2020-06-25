Taçoy: “TC’den kaynak geleceği belli olunca daha emin kararlar almaya başladık”

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda milletvekilleri güncel konuşmalarla çeşitli konuları ele alıyor.

TOROS: “ÜLKE EKONOMİSİNİN KIRILGAN BİR YAPISI VAR”

CTP Girne Milletvekili Fikri Toros, “hükümetin icraatları ve ekonomi” konusunda konuştu.

Toros, konu ile ilgili konuşmasına geçmeden önce Sigortacılık Yasası ile ilgili değerlendirme yaparak, sigortacılık sektöründe yaşanan finansal sıkıntılara işaret etti, prim ücretinin 15 bine çıkarılmasının sigorta şirketleri için önemli olduğunu söyledi. Toros, acentelerin tahsilatlarını yaptıkları sigorta şirketlerine ödemelerini zamanında yapmasının sigortaların ödeme gücünü artıracağını ifade etti.

Toros, küresel bir ekonomik kriz içinde bulunulduğuna işaret ederek, dünyada devletlerin ekonomiye yönelik aldığı tedbirlerden örnekler verdi. Bugün içinde bulunulan küresel sağlık krizinden ötürü ekonomilerin olumsuz etkilendiğini ifade eden Toros, hükümetin bu süreçte diğer devletlerden örnekler alarak hareket etmediğini, ekonomiye kaynak pompalayamadığını savundu, esnafı ek borç almaya ittiğini öne sürdü.

Toros, Güney Kıbrıs, İngiltere, Türkiye ve diğer ülke yönetimlerinin ekonomi için attığı adımları anlatarak, ülkede sağlık alanı dahil ekonomik alanda hiçbir adım atılmadığını kaydetti. Ülkede toplum sağlığı ve ekonominin yaşaması için adımlar atılması gerektiğini ifade eden Fikri Toros, hükümetin ikinci ekonomik paketini de değerlendirdi. Toros, bu süreçte işsizliğin artacağını öngördüğünü ve buna önceden önlem alınmasının önemine işaret ederek, KDV indirimi, istihdam desteği, vergi indirimi, yatırımların ötelenmesi gibi önlemler alınması gerektiğini söyledi.

CTP Milletvekili Toros, ülke ekonomisinin kırılgan bir yapısı olduğunu, bu yüzden ekonomik sistemin yeniden yapılandırılması ve büyük çaplı teşvik paketleri içeren tedbirlerin alınması gerektiğini anlatarak, esnafın daha derin krize girmemesi için acil ve derhal önlemler ve paketler açıklanmasını istedi.

“BUGÜN KONULACAK TUĞLALARLA EKONOMİK SAĞLAMLIK ARTIRILABİLİR”

Bugün konulacak tuğlalarla ekonomik sağlamlığın artırılabileceğini ifade eden Toros, dayanışma ve iş birliğinin ön plana çıkarılarak, üretime ve yerel iş gücüne önem verilmesinin önemine işaret etti.

Toros, ikinci ekonomik paketin adil dağıtım öngörmediğini ve kaynağının belli olmadığını savunarak, öneri ve uyarılarda bulundu. Toros, gününde borçlanılsaydı bugün ekonominin geleceğinin daha net görülmüş olacağına işaret etti.

TAÇOY: “TC’DEN KAYNAK GELECEĞİ BELLİ OLUNCA DAHA EMİN KARARLAR ALMAYA BAŞLADIK”

Toros’u yanıtlamak üzere kürsüye gelen Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Mart ile Mayıs ayları arasında ülkede belirsiz bir dönem yaşandığını, bugüne kadar geçen sürede hükümet olarak bazı öngörülerde bulunarak, muhalefetin de üzerinde durduğu borçlanma ile ilgili karar vermeye çalıştıklarını anlattı.

Taçoy, belirsiz geçen bir sürecin ardından şimdi ekonomik çarkların dönmeye başlaması ve Türkiye’den de kaynak geleceği belli olunca ekonomiye yönelik daha emin kararlar almaya başlayabildiklerini söyledi.

Bu çerçevede açıkladıkları ikinci ekonomik paket ile ilgili teknik ve rakamsal bilgiler veren Taçoy, amaçlarının ekonomik piyasanın kayıplarını sarması ve ekonomik çarkların dönmesi olduğunu anlattı.

Taçoy, ülkede hayat pahalılığını da göz önünde bulundurarak hiçbir sektöre ayrım yapmadan planlamalar yaptıklarını, bu çerçevede sektörlere destek olabileceklerini ve piyasaya şekil verebileceklerini kaydetti.

Esnafa yapılan katkıların da “can suyu” olduğunu ifade eden Taçoy, kaynağın az olduğunu bildiklerini ancak esnafa en azından bir süre daha ekonomik olarak ayakta durabilmelerini sağlamak amacıyla yapıldığını söyledi.

“ÜÇÜNCÜ PAKET HAZIRLANACAK”

Taçoy, ülkede kapıların kapanmasıyla esnafın sıkıntılı bir dönemden geçtiğini, bu konuda yaşanan sıkıntıları göz önünde bulundurarak, üçüncü bir paket hazırlayacaklarını ifade etti.

Sağlık alanına da değinen Taçoy, 4 yoğun bakım vakasıyla ülkeyi kapattıklarını, önlemler tedbirler aldıklarını, ventilatör ve yatak sayısını artırdıklarını ifade ederek, ülkede 40 hasta olsa bin de potansiyel olacağını, bu yüzden herşeyi gözönünde bulundurarak kapıları açmaya başladıklarını, dünyada da bunun böyle olduğunu söyledi.

ARIKLI LEFKE BÖLGESİNİN SORUNLARINI ANLATTI

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, Lefke bölgesinin sorunları ile ilgili yaptığı konuşmada, Lefke’nin ilçe olamadığını, bazı tabela değişiklikleri dışında Lefke’ye önem verilmediğini, devlet dairelerinin getirilmediğini, hatta ilkokul ve mahkemenin kaybedildiğini işaret etti.

Arıklı, bölgede bir de yılların ülkenin ve bölgenin en önemli çevre sorunlarından birinin bulunduğunu ifade ederek, CMC’nin yıllar içinde her şeyinin sökülüp satıldığını, 12 milyon tonluk atık bırakıldığını anlattı. Aradan yıllar geçtiğini ve bir şirkete kiralandığını, bu şirketin oraya çivi bile çakmadığını ifade eden Arıklı, hükümetin bu şirketle olan sözleşmeyi iptal ettiğini kaydetti.

Arıklı, bölgede oradaki atıkların değeriyle ilgili çok yüksek rakamlar telaffuz ettiğini ifade ederek, devletin oradaki atıkların değerini tespit etmesi gerektiğini belirtti.

CTP Milletvekili Salahi Şahiner de yerinden söz alarak, Arıklı’nın konuşmasına rakam vererek katkıda bulundu ve geçmiş yıllarda yapılan tespitlere göre buradaki değerin 400 milyon dolar civarında olduğunu kaydetti.

Arıklı da bölgedekilerin de o civar bir rakamı söylediğini ifade ederek, yeni bir ihale yapılması ve burada bir zenginlik varsa insan ve çevre sağlığını göz önünde bulundurarak, bölgenin ve ülkenin bu zenginlikten faydalanması gerektiğine değindi.

Yeşilırmak sınır kapısının açılmasının bölge için gerekli olduğunu, bölge halkının ihtiyacı ve talebi olduğunu ifade eden Arıklı, kapıların açılması gerektiğini kaydetti.

TAÇOY

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Lefke’ye gerekli önemin verildiğini ve verileceğini, tarihi binaların bakımı, yol yapımı, mahkeme ve daireler okullar gibi konularda çalışmaların sürdüğünü, ilgili bakanların daha doğru bilgiler verebileceğini kaydetti. Taçoy, Yeşilırmak kapısı ve CMC’deki atıkların değeri ile ilgili de gerekli çalışmaların yapıldığını kaydetti.

ŞAHALİ’DEN HÜKÜMETE TAVSİYELER

CTP Gazimağusa Milletvekili Erkut Şahali de, “Yasama tatili öncesi hükümete tavsiyeler” konulu konuşma yaptı. Şahali, ülkenin ve dünyanın önemli ve zor bir süreçten geçtiğini, sağlık ve ekonomik sıkıntıların başgösterdiğini, kırılgan bir ekonomiye sahip ülkenin de bu süreçten geçtiğini ifade etti. Şahali, muhalefet olarak hükümete bu süreçte destek olduklarını, öneriler ortaya koyduklarını, yol gösterici olduklarını anlattı. Erkut Şahali, amaçlarının akılla bu süreci ele alıp hasarsız veya en az hasarla atlatmak olduğunu ifade etti.

Ülkede pandemi süreci sonrası açılımlarda ciddi zafiyetler yaşandığını, önlemlere uyulmadığını ve bunların endişe yarattığını ifade eden Şahali, ülkede açılımın pandemi dönemi raporları ve DSÖ verileri ve önerilerine göre daha sağlıklı yapılması gerektiğini, ancak Sağlık Bakanlığı’nın henüz raporu yayınlamadığını kaydetti.

Şahali, ülkenin Covid-19 konusunda istenilen noktaya gelemediğini ifade ederek, bu süreçte yaşanan sıkıntıları anlattı, kabinede bakan değişikliği yaşandığını ve bu sürecin gerçek bilgiler verilmeden temizlenmeye çalışıldığını savundu.

Meclis’in tatile gireceğini ve bu süre ile ilgili ciddi endişe yaşadıklarını ifade eden Şahali, yarın bağımlılıkla mücadele konusunda bir merkezin temel atma töreni yapılacağını işaret etti ve “Keşke pandemi hastanesi temeli atılsaydı” dedi.

Şahali, niyet varsa hastanenin yapılabileceği birçok yer olduğunu anlatarak, bu konuda eleştirilerde bulundu. Meclis tatili döneminde kararnameler furyasının olmaması temennisinde de bulunan Şahali, Meclis’in kapanmasıyla hükümetin tatile çıkmayacağını, bu yüzden ikinci dalgaya hazır bir şekilde çalışılmasının ve gerçek ihiyaçlara çözüm bulmanın önemine işaret etti.

Su konusunun da bu dönemde önemli bir sorun olduğunu, susuzluk ile karşı karşıya olduklarını ifade eden Şahali, Türkiye’den gelen suyla ilgili sıkıntının bir an önce çözülmesi temennisinde bulundu, halka suyu tasarruflu kullanması çağrısında bulundu.

Şahali, Cumhurbaşkanlığı seçimlerine de değinerek, bu süreçte hem cumhurbaşkanlığı hem de hükümetin işini yapması gerektiğini, gerginlik yaşamadan bu sürecin aşılması gerektiğini söyledi.

İNCİRLİ

CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli, “sağlık altyapısız bir ülke olamaz” konulu konuşma yaptı. İncirli, dünyanın bir salgınla mücadele ettiğini, tüm ülkelerin bu hastalıktan dolayı birbirine bağlandığını, bu yüzden bu salgından kurtulmak için ülkede hem toplum hem de dünya insanlığına karşı üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirmelerinin önemine işaret etti.

İncirli, hastalıkla ilgili raporların hazırlanması, gerekli önlemlerin alınması, sağlık altyapısının güçlendirilmesinin dünyaya, insanlığa karşı bir sorumluluk olduğunu, bu pandeminin devam ettiğini ve verilere göre büyüdüğünü, yarım milyar insanın yaşamını yitirdiğini, milyonlarca vaka olduğunu kaydetti.

Bu yüzden aşı veya kesin tedavi bulunana kadar bulaşın baskılanması gerektiğini, kapanmayla da bunun başarıldığını ancak şimdi açılım sürecinin yaşanacağını ifade eden İncirli, ülkede test, ekip ve diğer imkanların önemine işaret etti.

Sıla Usar İncirli, uçuşların başlamasıyla yaşanacak sıkıntılar ile yapılması gereken çalışmaları anlatarak, tüm bu taramaların yapılabileceği konusunda endişe yaşadığını söyledi. Bu yüzden sağlık altyapısının geliştirilmesi, personel eksikliklerinin giderilmesi, teknik ekipmanın artırılmasının şart olduğunu ifade eden İncirli, alınacak kararların da sürdürülebilir olması için sağlık alanındaki yayınları izleyecek bir bilim kurulunun oluşturulması gerektiğini kaydetti.

Ülkeye gelebilecek her vakanın bulunması, takip edilmesi ve önemsenmesinin önem taşıdığını ifade eden İncirli, bu konuda bir “eğitimli, tam teçhizatlı bir orduya” ihtiyaç olduğunu kaydetti.

İncirli, yönetimde bir çöküş gördüğünü de ifade ederek, ülkenin kara haberlerle anılmasını istemediklerini dile getirdi.

ÖZYİĞİT

Daha sonra söz alan TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, “pandemi sonrası hükümetin aldığı önlemler” konusunda konuştu. Özyiğit, salgının dünyayı tehdit etmeye devam ettiğini ifade ederek, ülkede alınması gereken önlemlerin uzun bir zaman konuşulduğunu ve ülkenin kapandığı 3 aylık bir süre yaşandığını, bu süreçte sadece üst gelir gruplarına dokunulmadığını kaydetti.

Özyiğit, bu süreci anlatarak, pandemi süreci sonrası dönemin güvenli bir şekilde açılmasının toplum sağlığı açısından önem taşıdığını söyledi.

Ülkede turist, öğrenci ve yabancı işçilerin olmadığını, çoğunun gittiğini, ekonomiyi ayakta tutan unsurların olmamasından dolayı esnafın ve sektörlerin sesini yükselttiğini ifade eden Özyiğit, hükümete, kararları ve uygulamalarına yönelik eleştirilerde bulundu.

Özyiğit, esnafı önümüzdeki dönemde daha kötü bir dönem beklediğini ifade ederek, insanların endişeli olduğunu söyledi. Hükümetin sağlık ve ekonomi alanında 1 Temmuz’la ilgili gelişmeleri ve kararları yeniden gözden geçirmesi gerektiğini ifade eden Özyiğit, hükümetin bu konuda adım atmaması durumunda hukuk dahil her türlü adımı atacaklarını kaydetti, hükümeti istifaya çağırdı.

OĞUZ

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz da, hükümete yönelik eleştirileri dinlediğini ifade ederek, süt konusuna değindi. Oğuz, yardım paketlerine süt konduğunu, ancak ülkede süt tüketiminin az olduğunu, tüketilmediğini, süt ürünlerinin de tüketiminin yeterli olmadığını, orta doğu pazarının pandemiden dolayı kapandığını, Türkiye’nin alım yaptığını ve sıkıntıların biraz giderildiğini anlattı.

Oğuz, “sütü dökelim” gibi bir düşünceleri olmadığını, en zor süreci atlattıklarına inanç belirterek, bakanlık olarak hayvancılığın zarar görmeden bu süreci atlatması için bazı tedbirler aldıklarını söyledi.

Oğuz, “Biz süt dökülsün istemiyoruz, bunun için de çalışıyoruz, 4 bin civarı hayvancımız var, sorun yok mu vardır, ancak üretim için ödeme kolaylığı için çalışıyoruz, en azından yem parasının karşılanarak hayvancılığın sürdürülebilir olmasını istiyoruz, bu süreci böyle atlatalım. Hedefimiz süt döktürmemek, hayvan kestirmemek” dedi.