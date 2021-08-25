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Taçoy: “Tek merkezli seçim, partinin gücünü ortaya koyar”

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UBP Milletvekili ve Genel Başkan Adayı Hasan Taçoy, UBP’de 6 bölgeli seçimin yanlışlığına dikkat çekerek tek merkezli bir seçimin partinin gücünü ortaya koyacağını söyledi.
Taçoy: “Tek merkezli seçim, partinin gücünü ortaya koyar”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoşa Milletvekili ve Genel Başkan Adayı Hasan Taçoy, Ses Kıbrıs WEB TV’de yayınlanan programda Gazeteci Aytuğ Türkkan’ın sorularını yanıtladı.

UBP’de 1 yıllık süreçte kurultayla ilgili sorunları olduğunu anımsatan Hasan Taçoy, Ersan Saner’in göreve geldiğinde “Ben bu görevi geçici olarak aldım” demiş olsaydı bugün bu sorunlarının hiç birinin yaşanmayacağını söyledi.

YDP’nin kendi içerisinde yaşanmış bölünmüşlükten yaşanan sıkıntılara bahane olarak UBP’ye yönelik sürekli söylemlerde bulunduğunu ifade eden Taçoy, YDP’nin sadece ve sadece kendi partisi ile ilgili konularda yorum yapma hakkına sahip olduğunu kaydetti.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı’ya görevi devrederken bir çok raporları da kendisine teslim ettiğini ifade eden Taçoy, Arıklı’nın bugün övündüğü bir çok konunun bu raporlar ışığında ortaya çıktığını belirtti.

Kendisinin Bakanlığı döneminde Kıb Tek’te finansal maaliyeti düşürerek, kurumun borcunu kapatmak ile ilgili çalışmaları olduğunu anımsatan Taçoy, ancak görev süresi sona ermesi nedeniyle bu hedeflerin gerçekleşmediğini, devlette hedeflerin devamlılık arz etmesi gerektiğini ifade etti.

Kıb Tek için yapılacak ihalelerde yalnızca navlun ücretinin yarıştırılabileceğinin altını çizen Hasan Taçoy, başka kalemlerin de ortaya çıkarılarak yarıştırılması ile  Bakan Arıklı’nın ihalelerde şirketlere çok daha fazla kar edebilecekleri bir ortam yarattığını söyledi.

Tüp gaz ile ilgili soruları yanıtlayan Taçoy, Bakanlığı döneminde yaptıkları çalışmada iki ithalatçının ton başına 200 dolar kar talep ettiğini, bu kar oranının sürekli olarak korunması ile birlikte tüketiciye karşı zammın yansımaması gibi bir formülü uygulamaya çalıştıklarını söyledi.

Programda asgari ücret ile ilgili soruları da yanıtlayan Taçoy, pandemi sonrası 22 Bin kişinin sigorta kapsamı dışına çıktığını yani işsiz olduğunu ifade ederek, asgari ücretin artmasını elbette istediklerini, ancak mevcut çalışanlar olduğu düşünüldüğünde bugünkü şartlar altında asgari ücretin yükseltilmesi durumunda kaç kişinin daha işsiz kalacağının bilinmesi ve bu çerçevede hesaplamaların yapılması gerektiğini vurguladı.

Asgari ücretin sadece “bu rakamı vereceksiniz” diye belirlenen bir rakam olmadığına değinen Taçoy, her kesimin sağduyu ile hareket etmesi gerektiğini belirtti.

Taçoy, devletin gelir arttırması gerektiğini, bu çerçevede yatırımların azaltılmaması , çünkü piyasaya para sağlanması gerektiğini, bunun yerinde harcamaların kısıtlanması gerektiğin dile getirdi.

 

“KAZANIRSAM SEÇİM HÜKÜMETİ İLE YOLA DEVAM EDİLİR”

UBP’de Tüzük Kurultayı ile ilgili gelişmeleri yorumlayan Taçoy, yapılmak istenen değişiklikleri desteklemediğini kaydetti.

İrsen Küçük – Ahmet Kaşif seçiminde partinin mahkemelere düştüğünü anımsatan Taçoy, özellikle Genel Sekterliğin ortadan kaldırılmak istenmesi ile yine bazı sorunların baş gösterebileceğini, diktatörlük gibi bir durumun ortaya çıkacağına dikkati çekti.

6 bölgeli yapılması düşünülen seçimlerin yanlışlığına dikkati çeken Hasan Taçoy, merkezi yoklama olacak bir işlemin tek bir noktada yapılması gerektiğini, bunun da gücü ortaya koyduğunu belirtti.

Taçoy, UBP MYK’sının belirlemiş olduğu üye kabul tarihini kendisinin de uygun bulduğunu, ancak yapılması istenen diğer değişiklikleri uygun bulmadığını dile getirdi.

Hasan Taçoy, kurultayda kazanması durumunda ya mevcut hükümet ya da farklı bir yapı ile seçim hükümeti kurulacağını ifade ederek yapılacak seçimden sonra iş başına geldiklerinde reformları hayata geçirmeyi planladığını aktardı.

Taçoy, layıkıyla hizmet edeceğini bildiği ve inandığı için bu yola çıktığını vurguladı.

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