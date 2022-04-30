Taçoy: Tüm Emekçilerin Yanında Olmaya Devam Edeceğiz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy mesajında tüm çalışanların 1 Mayıs İşçi Bayramı’nı kutlayarak , “Tüm emekçilerimizin bugününü ve yarınını kucaklayıcı, hak ettikleri yaşam standartlarına ulaştıran düzenlemelerle yanlarında olmaya devam edeceğiz. Emeğin ve alın terinin temsilcisi başta işçilerimiz olmak üzere tüm çalışanların 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutluyorum” İfadelerini kullandı.
“AÇIK OLAN ÖZEL SEKTÖR ÇALIŞANLARININ BİRE İKİ ÖDENMESİ YASAL ZORUNLULUKTUR”
Dünyanın birçok ülkesinde 1 Mayıs’ın resmi tatil ilan edildiğini ancak bu yıl arife gününe denk gelen 1 Mayıs’ta iş yerlerinin büyük ölçüde açık olacağını belirten Taçoy, 1 Mayıs'ta açık olacak olan iş yeri çalışanlarına bire iki olacak şekilde ödeme yapılmasının yasal zorunluluk olduğunu kaydetti.
Taçoy, yükümlülüğünü yerine getirmeyen işletmelere yasal işlem başlatılacağını açıkladı.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.