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Taçoy: Türkiye Kararlılığını Bir Kez Daha Göstermiştir

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Taçoy: Türkiye Kararlılığını Bir Kez Daha Göstermiştir
Taçoy: Türkiye Kararlılığını Bir Kez Daha Göstermiştir

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, Türkiye’nin terör hedeflerine yönelik başlattığı harekatın hedefine ulaşmasını temenni etti.

Taçoy, “Hesap zamanı geldi” diyerek, “Türkiye ülke güvenliğine ve hudut birliğine yönelik tehditlere karşı koymaktaki kararlılığını bir kez daha göstermiştir” ifadelerini kullandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, Pençe Kılıç Hava Operasyonu’na ilişkin olarak yayımladığı mesajında, “Anavatanımız Türkiye’nin kendisine yönelik terör faaliyetlerinin yuvası haline gelen hedeflere başlatmış olduğu harekatın hedefine ulaşmasını temenni ederim” dedi.

Taçoy mesajında şu ifadeler yer verdi:

“Ülke güvenliğine ve hudut birliğine yönelik tehditlere karşı her zaman gereken yanıtı vermiş olan Türkiye Cumhuriyeti Pençe Kılıç Hava Harekatı ile bu konudaki kararlılığını ve gücünü bir kez daha göstermiştir.

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri’nin başarılı operasyonu, Türkiye Cumhuriyeti’nin toprak bütünlüğü ve güvenliği konusundaki hassasiyetini ve meşru haklarını kullanmaktaki kararlılığını bir kez daha tüm dünyaya göstermiştir.”

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