Taçoy: "Türkiye’siz Doğu Akdeniz'de denge sağlanamayacağını herkes biliyor"

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, "Türkiye ile çatışma içerisine girmeyi hiç kimse arzu etmemektedir. Türkiyesiz Doğu Akdeniz'de bir dengenin sağlanamayacağını herkes biliyor." dedi.

Bakan Taçoy, Doğu Akdeniz'de yaşanan son gelişmelere dair AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Taçoy, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) Yunanistan ile AB'yi de arkasına alarak, bölgede 2004'ten bu yana fazla tepki almadan, beyhude ve pervasızca bir harekete giriştiğini söyledi.

Rum-Yunan ikilisinin Türkiye ve diğer ülkelerin haklarını gasp ve ihlal ederek birçok hukuksuzluğa imza attığını belirten Taçoy, bu durumun bölgede bazı çıkar çatışmalarını da beraberinde getirdiğini kaydetti.

Taçoy, GKRY'nin bölgeler arası çıkar çatışmalarıyla, münhasır ekonomik bölgelere tek taraflı müdahale ettiğini ancak bunun doğru bir hareket olmadığını, kimsenin bunu Rumların yanına bırakmayacağını dile getirdi.

Bakan Taçoy, Türkiye ile KKTC arasında 2011'de Kıta Sahanlığı Sınırlandırma Anlaşması imzalanmasıyla Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) lisanslandırıldığı ve KKTC'ye ait münhasır ekonomik bölge içerisinde çalışma yetkisi aldığını hatırlattı.

Türkiye'nin, sismik araştırma ve sondaj gemileriyle özellikle son 2 yıldır bölgede önemli çalışmalar yaptığının altını çizen Taçoy, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki bu faaliyetleriyle "Ne Kıbrıs Türk halkının ne de kendi hakkımı kimseye bırakmam." mesajını verdiğini söyledi.

"TÜRKİYE DİK DURUŞ SERGİLEMİŞTİR"

Bakan Taçoy, Türkiye'nin etkin bir diplomasi yürüttüğünü kaydetti ve şöyle devam etti:

"Uzun bir aradan sonra Türkiye hem masada hem karada zaferler kazanma yolunda adımlar atmıştır. Bu ilk önce Suriye'de Barış Pınarı Harekatı ile olmuştur. Türkiye bir dik duruş sergilemiştir ve haklı olduğunu sonuna kadar savunmuştur. Bugün Türkiye, Doğu Akdeniz'deki sabırlı, soğukkanlı tavrı ve dik duruşuyla Libya ile yapmış olduğu deniz sınırı anlaşmasıyla farklı bir hak kazanmıştır."

Türkiye'nin "Mavi Vatan" diye adlandırılan bölgedeki mavi alanını daha fazla genişlettiğini vurgulayan Taçoy, bu hamlelere karşı çıkan ülkelere de buralarda gerçekten GKRY ve Yunanistan tarafından büyük bir suistimal olduğunu gösterdiğini belirtti.

Taçoy, "Türkiyemiz, Doğu Akdeniz'de hem bizim haklarımızı hem de kendi haklarını sonsuza kadar taşıyacaktır. Biz de sonsuza kadar destek vereceğiz." dedi.

Türkiye ile Libya arasındaki Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası'nın bir anlayışın ortaya konulmasıyla imzalandığını hatırlatan Taçoy, bununla bölgede Türkiye ve Libya arasında büyük bir denge unsuru oluştuğunu ve bunu AB'nin de Mısır'ın da keza İsrail'in de aynı şekilde okuduğunu savundu.

"TÜRKİYE İSTERSE ÇOK DAHA FAZLA AÇILIM YAPABİLİR"

Bölgede adalardan kaynaklanan ve Yunanistan'ın iddia ettiği bazı çıkarlar olduğunu anımsatan Taçoy, şöyle devam etti:

"Örneğin Mısır'ın, Meis Adası'nın büyüklüğünün yaklaşık 4 bin katı kadar, yaklaşık 40 bin kilometrelik bir alan hak kaybı vardı. Libya ile yapılan anlaşmadan sonra bu 40 bin kilometrelik alan doğrudan Mısır'ın hakkı olarak geçiyor. Bu kadar basit. Türkiye diplomatik kazanımlarıyla, Avrupa'nın şımarık çocuğu GKRY'nin yönlendirmesi ve bazı hakları talep etmesiyle bir yere varılamayacağını bir kez dünyaya daha göstermiştir. Türkiye isterse çok daha fazla açılım yapabilir. GKRY ve Yunanistan hangi mahkemeye başvurursa vursun, kimin anlaşma yaparsa yapsın artık bu bölge içerisindeki sınırlar kesinleşmiştir. Bunun açılımı daha ileriye olur, geriye olmaz."

Taçoy, Türkiye'nin bölgeye 3'ncü sondaj gemisini göndereceğine daha önce de açıkladığını anımsatarak, 3'ncü sondaj gemisiyle ilgili satın alma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

"RUM TARAFI DA HADDİNİ BİLMELİ"

"Türkiye, atmış olduğu adımlar, göstermiş olduğu ilkeli tavır ve duruşuyla dünyanın söz sahibi olan ülkelerinden birisi olduğunu bir kez daha göstermiş oldu." ifadesini kullanan Taçoy, Türkiye'nin hem denizde hem de karada haklarını arayabilecek ve hiçbir şeyden çekinmeyecek büyüklükte bir ülke olduğuna dikkati çekti.

Taçoy, "Türkiye ile bir çatışma içerisine girmeyi hiç kimse arzu etmemektedir. Türkiyesiz Güney Doğu Akdeniz'de bir dengenin sağlanamayacağını herkes bilmekte. Buna İsrail de dahildir." diye konuştu.

Son dönemde Güney Kıbrıs'ın Doğu Akdeniz'de Yunanistan, İsrail ve diğer bölge ülkeleriyle yaptığı askeri tatbikatlara değinen Taçoy, "Bu tatbikatlar Türkiye'yi ve bizi hiçbir şekilde durdurmaz. Herkes haddini bilmeli, Rum tarafı da haddini bilmeli, nerede duracağını bilmeli, Türkiye'ye karşı gelirse duvara çarpmış gibi olacağını da bilmeli." diye konuştu.