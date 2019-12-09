Taçoy, Türksal İnce İle Taylan Oğuzkan’nın Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için hazırladıkları sergilerin açılışını yapacak

Kıbrıslı Türk resim-seramik sanatçılarından Türksal İnce ile Taylan Oğuzkan’ın Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özgün teknik ve yaratıcılıklarıyla hazırladıkları ve toplam 34 eserden oluşan iki ayrı kişisel resim sergisi Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy tarafından açılacak.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, 11 Aralık 2019 Çarşamba günü saat 09.30’da Kıbrıslı Türk sanatçı Türksal İnce’ye ait 19 eser ile Taylan Oğuzkan’a ait 15 eserden oluşan ve Kıbrıslı Türk sanatçıların kendilerine özgü teknik ve yaratıcılıklarını yansıtan kişisel resim sergileri Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi sergi salonunda yer alacak.

Türksal İnce Kimdir?

1949 Yılında Gazimağusa’da doğdu. 1969 Yılında İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Yüksek Resim Bölümü’nde Prof. Devrim Erbil’in atölyesine girdi. 5 Yıllık öğrenimi süresince resim, seramik ve gravür çalışmalarında yenilikler ve buluşlar yaptı. 1973 Yılında Lizbon TC Büyükelçiliği’nin havuz başına yaptırdığı 100 m2‘lik seramik pano yapımında çalıştı. Türkiye’de “5 Kıbrıslı Ressamlar” olarak sergiler açtı. 1974 yılında mezun oldu.

1974 Mutlu Barış Harekatı’nda tüm yapıtları bombardımanda yanarak yok oldu. Yeniden var olmak için çalışmalarını hızlandırdı. Muratağa-Sandallar ve Atlılar Şehit mezarları için “ŞEHİTLER ANISINA" yapılmış beton kabartmaları vardır. Yurt içinde Devlet sergilerinin tümüne katıldı. 1976 yılında Lefkoşa Türk Bankası’nda “GELİŞİM" adlı 15 m2‘lik seramik duvar panosunu yaptı. Devletin birçok sanat yarışmasında jüri üyeliği ve başkanlığında bulundu. Türkiye ve Avrupa’daki uluslararası sergilerde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni en iyi şekilde temsil etti. Birçok sivil toplum örgütü ve derneklerin kuruluş ve yönetim aşamalarında etkin görev aldı.

Eserlerinde RAKU-SERAMİK, ANTİK SERAMİK konularında antik Gazimağusa ve Kıbrıs tarihinin sanat izlerine rastlanmaktadır. Son dönemlerde soyut figürlerin pozitif ve negatif karakterlerini stil olarak kullanmaktadır.

2009 yılında resim öğretmeni ve müdür baş muavini olarak görev yaptığı Namık Kemal Lisesinden 35 yılın sonunda emekliye ayrılmıştır. KTOEÖS’ün tüm Resim-Heykel sergilerine katıldı. 2010 yılı yerel seçimlerinde Gazimağusa Belediyesi Meclis Üyeliği görevine seçildi. 3 dönemdir bu görevini devam ettirmektedir. Gazimağusa Belediyesi’nin sanat dallarında ve projelerinin oluşturulmasında etkin rolü bulunmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Taylan Oğuzkan Kimdir?

1948 yılında Baf’ta doğdu. 1954-1967 yılları arasında ilkokul, ortaokul ve liseyi Baf’ta tamamladı. 1969 yılında İstanbul’da sanat eğitimine başladı. Devlet Güzel Sanatlar Akademisi, Devrim Erbil Stüdyosu, Resim Bölümü’ne kabul edildi. 1974 Mutlu Barış Harekatı’ndan sonra İngiltere’de yaşamını sürdürdü. Belirsizliklerden dolayı İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi Resim Bölümü’nde mezuniyetini süresiz erteledi. 1982 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nden yüksek lisansla mezun oldu. Mezuniyetten kısa bir süre sonra Avustralya’ya gidip oraya yerleşti. 1994 yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne kesin dönüş yaptı. 1994-1997 yıllarında Gazimağusa’daki bazı ortaokullarda resim öğretmenliği yaptı. 1995 yılında Gazimağusa’da kişisel sergisi açıldı. 1997-2003 yılları arasında Doğu Akdeniz Koleji’nde Sanat Tasarım, Görsel Sanatlar ve Sanat Tarihi öğretmenliği yaptı. 2004-2009 yılları arasında Yakın Doğu Koleji’nde Resim, Sanat Tasarım ve Sanat Tarihi öğretmenliği yaptı. 2010 yılında emekliye ayrıldı. Sanatçının birçok ulusal ve uluslararası karma sergi ve atölye çalışması bulunmaktadır.