Taçoy UBP Başkanlığına aday olduğunu açıkladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, Gündem Kıbrıs Web TV’de yayınlanan ve Bahar Sancar’ın hazırlayıp sunduğu “A'dan Z'ye” adlı programda özel açıklamalarda bulundu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Taçoy, Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) yapacağı kurultayda genel başkanlık için aday olduğunu belirtti.

Bir önceki dönemde UBP Genel Başkanı, Başbakan Ünal Üstel’in “partinin abisi” olarak görev yapmasının arzulandığını kaydeden Taçoy, “Bize de öyle telkin edildi, cazgırlık yapmayalım dediler. Artık ortalık duruldu” dedi.

Taçoy, UBP Genel Başkanı Üstel’in görevine devam etmesi durumunda kurultayda aday olabileceğini söyleyerek, “O zaman demokratik kriterler çalıştırılır” ifadelerini kullandı.