Taçoy, UBP Genel Başkanlığı için yol haritasını açıkladı

UBP Genel Başkanlığı’na adaylığını açıklayan Hasan Taçoy, sadece UBP için değil, ülke için de birleştirici politikalara ihtiyaç olduğunu kaydederek, “Bunları gözeterek adım atacağım. Çok çalışacağız. Ben değil, biz olacağız” dedi.

UBP Genel Başkanlığı’na adaylığını açıklayan Hasan Taçoy, sadece UBP için değil, ülke için de birleştirici politikalara ihtiyaç olduğunu kaydederek, “Bunları gözeterek adım atacağım. Çok çalışacağız. Ben değil, biz olacağız” dedi.

Taçoy, bugün düzenlediği basın toplantısında yol haritasını kamuoyuyla paylaştı. Siyasi mücadelesine 30 yıl önce UBP gençlik kollarında başladığını, UBP’nin her kademesinde görev yaptığını söyleyen Taçoy, “daha iyi bir UBP, daha refah” bir ülke için başkanlığa aday olduğunu belirtti.

Bölgedeki gelişmeleri yakından takip ederek, KKTC vatandaşlarının da özne olacağı cesur diplomatik adımları atmaktan çekinmeyeceklerini söyleyen Hasan Taçoy, “Zor bir dönemden geçtiğimiz hepinizin malumudur. Bu zor dönemde, ülkenin güçlü bir UBP’ye, UBP’nin yetişmiş kadrolarına ihtiyacı vardır. Ben, bu zor görevi üstlenmek için hazırım” dedi.

Adayların rakibi değil, kardeşi olduğunu da ifade eden Taçoy, “Kurultay için yarışacağız ama birbirimize kırılmayacağız. Kurultaydan sonra da UBP için beraber çalışacağız” şeklinde konuştu.

TAÇOY’UN AÇIKLADIĞI “YOL HARİTASI”: