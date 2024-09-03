Taçoy: UBP kişilerin değil, kitlelerin hakim olduğu bir partidir.

İşte UBP genel Başkan adayı Hasan Taçoy'un yaptığı açıklama;

Bir süre önce yapmış olduğum bir araya gelme çağrısına yönelik olumlu yaklaşım ve bunun sonrasında gerçekleşen birlikteliğimizin önemli bir fırsata dönmesi için hepimize görevler düşmektedir.

Cumartesi günü söz konusu çağrımı yaparken de belirttiğim üzere, UBP içerisindeki yarışı bazı çevrelerin “bölünüyorlar” algısına çevirme çabalarına karşı “sen-ben” değil, “biz” olarak önemli bir adım atmış bulunmaktayız.

Şimdi hepimize düşen, verdiğimiz birlik ve beraberlik resminden kişisel çıkarlar sağlama peşinde koşmak değil, partimizin bir arada olmasının verdiği gücü tüm ülke adına kullanmaktır.

UBP kişilerin değil, kitlelerin hakim olduğu bir partidir.

Unutmamalıyız ki, bugüne kadar birlikte yürüdüğümüz bu yolu yarın da birlikte yürüyeceğiz.

İşte bu nedenle, bugünkü birlikteliğe katkı koyan tüm arkadaşlarıma teşekkürlerimi partim ve ülkem adına sunarken, girilen yarış ne boyutta olursa olsun kişisel hırsların bir kenara bırakılmasının zamanının geldiğini de bir kez daha vurgulamak isterim.