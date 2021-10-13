TAÇOY: UBP PM'nin hükümetten çekilme kararı yok!

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Taçoy, hükümetin istifasını Başbakan Ersan Saner’in açıklaması ile öğrendiğini söyledi.

DETAY SOSYAL MEDYA - BARIŞCAN ŞEKERCİ

Bu konuda UBP yetkili kurullarının, Parti Meclisi’nin ve meclis grubunun henüz bir kararı olmadığına dikkat çeken Taçoy, bu noktada ülke demokrasisi için yeniden bir strateji belirlemenin kaçınılmaz olduğunu söyledi.

“Tatar ve Saner demokratik süreci doğru çalıştırmak mecburiyetindedir”

“Hem sayın Cumhurbaşkanı hem sayın Başbakan demokratik süreci doğru çalıştırmak mecburiyetindedir” diyen Taçoy, “Gerçek şu ki; UBP başkanlığının dışında, parlamento içerisinde başka bir hükümet alternatifi yoktur” ifadelerini kullandı.

UBP’nin kurultay süreçlerinden güçlenerek çıktığını söyleyen Taçoy, UBP’nin bu ülkenin en güçlü ve en geniş tabana sahip partisi olduğunu belirtti.

Taçoy, “UBP’liler bu ülkeyi sever, UBP de tüm yetkili kurulları ile birlikte KKTC’ye ve demokrasiye sıkı sıkıya bağlıdır. Partimiz, tabandan aldığı güçle hem kurultayını tamamlayacak, hem de olası en erken zamanda yapılacak erken seçimden tek başına iktidar olarak çıkacak güçtedir” dedi.

Taçoy şöyle devam etti;

“Bir kez daha altını çizmek isterim ki, demokrasimizin yara alacağı, UBP’nin sorgulanacağı bir süreç yaşanmaması sayın Ersan Saner’in sorumluluğundadır. Bu demokratik süreci sonuna kadar yaşamalı, tabanın verdiği karara saygı duymalı ve tek başına iktidar için hep birlikte çalışmalıyız. Gelinen aşamayla ilgili bu duruşu sonuna kadar kararlı bir şekilde sürdüreceğim. Kurultayımızı da yaparız, tek başına iktidara da geliriz”