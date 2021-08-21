Taçoy: UBP yönetiminin, başarısız icraatları ve yersiz söylemleri nedeniyle Arıklı ile ilgili bir karar almalı

UBP Milletvekili Hasan Taçoy sosyal medya hesabı üzerinden 'buna daha fazla seyirci kalamayız' diyerek "Erhan Arıklı, hükümetin sahibi değildir. UBP’ye ve UBP milletvekillerine dil uzatmak ise hem boyunu aşar, hem haddini" dedi.

Taçoy'un paylaşımı şu şekilde;

"DAHA FAZLA SEYİRCİ KALAMAYIZ.

Ulusal Birlik Partisi sayesinde, UBP’nin taban gücü ile iktidar olan, ancak bunu yok sayan sayın Erhan Arıklı’nın, sanırım bir süre susması gerekiyor.

UBP’ye ayar verecek, UBP’yi tehdit edecek konuma gelmiş olması tüm UBP’liler tarafından yadırganıyor ve öfkeyle karşılanıyor.

Sayın Ersan Saner buna daha fazla izin vermemeli.

Özellikle Kıb-Tek ve Spor Dairesi’nde yaşananlar UBP’lileri de üzen gelişmelerdir.

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı yapmış biri olarak da var olan gelişmeleri onaylamam mümkün değildir. Yapılan alımlar, şekil ve yöntem asla tasvip edilemez, seyirci kalınamaz.

Ülkenin kendi spor alt yapısına yakışan yatırımlarda ve enerji alt yapısında UBP’lilerin alın teri ve emeği var. Sürekli olarak geçmişteki her icraata “yalan- talan- mafya” demesini Başbakan Ersan Saner nasıl seyreder?

Adeta “cambaza bak” hikayesinde olduğu gibi, dikkatleri bu yöne çeken sayın Arıklı, UBP’ye ve UBP’lilere hakaretler yağdırıyor. Kurumlarımız yerle bir oluyor.

Buna daha fazla seyirci kalamayız.

Erhan Arıklı, hükümetin sahibi değildir. UBP’ye ve UBP milletvekillerine dil uzatmak ise hem boyunu aşar, hem haddini.

Bir süredir gelişmeleri izledim ve parti üst yönetiminin ses çıkarmasını bekledim ama görüyorum ki, ses verilmediği için sayın Arıklı UBP ve UBP’lileri hafife alan söylem ve eylemlerine devam ediyor.

UBP yönetiminin, başarısız icraatları ve yersiz söylemleri nedeniyle sayın Arıklı ile ilgili bir karar alması gerekmektedir.

Üzerine basarak tekrar etmek istiyorum ki, UBP tabanı da bizler de bu durumdan rahatsızız. UBP güçlü bir partidir.

Bunu sayın Arıklı’ya bir UBP sevdalısı olarak hatırlatmak boynumun borcudur."