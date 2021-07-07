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Taçoy UBP'nin her şart ve koşulda birinci parti olacağını öne sürdü

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UBP Lefkoşa Milletvekili Hasan Taçoy, UBP’nin önce kurultayını yapması, ardından de seçime gidilmesi gerektiğini kaydederek, her şart ve koşulda UBP’nin birinci parti olduğunu söyledi.
Taçoy UBP'nin her şart ve koşulda birinci parti olacağını öne sürdü

Türkiye’nin KKTC ile bir mail protokol imzaladığını anımsatan Taçoy, bu protokol gereği yapılması gerekenler olduğunu ifade ederek bunlar yapılmadığı durumlarda ortaya çıkan gelişmelerin “Türkiye müdahale etti” gibi algılanmaması gerektiğini ifade etti. Taçoy: “KKTC Devleti vardır. Bizim bunu hissedip, onu ileriye taşımamız gerekir” dedi. Bir çok noktada bazı kesimler tarafından “Müdaleyi çağırdı” söyleminde bulunulduğunu belirten Taçoy, devletin yetkili organlarında bulunan kişilerin gereğini yapma noktasında üzerlerine düşen görevleri yapması gerektiğini, vatandaşını kucaklayıcı konumunda olması gerektiğini kaydetti. UBP Kurultayının tarihi ile ilgili ortada net bir ifade olmadığını söyleyen Taçoy, yasal süreç olarak 5 Kasım’a kadar tamamlanması gerektiğini belirtti.

 

“ÖNCE KURULTAY, SONRA SEÇİM…”

Başbakan Saner’in kendini düşünüyorsa önce kurultayı sonra da seçimi yapması gerektiği kanısında olduğunu dile getiren Taçoy, UBP’nin yaptığı kurultayların ardından girdiği seçimlerde mutlaka büyük bir başarı gösterdiğini söyledi. UBP’nin her şart ve koşulda birinci parti olduğunu vurgulayan Taçoy, UBP’deki bazı kesimler tarafından “tek adaylı” seçim yapılsın önerisini doğru bulmadığını, bunun partinin güçlü yapısına zarar vereceğini ifade etti.

 

“GEÇMİŞTEN KÖTÜ DENEYİMLER VAR”

Tek aday ile kurultay yapılması baskısı ile ilgili iddiaları yanıtlayan Taçoy, konuyla ilgili İrsen Küçük – Ahmet Kaşif sürecini anımsattı ve yaşananların partinin ikiye bölünmesine yol açtığını, bu deneyimden ders çıkarılması gerektiğine değindi. Kurultayda seçim bittikten sonra her ne olursa olsun herkesi kucaklamaya devam edeceğini vurgulayan Taçoy, bunun demokrasinin bir gereği olduğunu seçimde yarışacak olan tüm adayların da bu bilinçte olması gerektiğini belirtti. Taçoy, partinin ileri gelenlerinin bir an önce kurultaya gidilmesi ve çıkacak duruma göre küsmeden, kırılmadan yola devam edilmesi gerektiği görüşünde olduğunu söyledi. Dördüncü Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın İletişim Koordinatörü Ali Bizden’in Türkiye’ye giriş yapamamasını değerlendiren Taçoy, olayın neden gerçekleştiği konusunda tam detaylı bilgi sahibi olmadığını ifade ederek Türkiye’nin bir ülke olarak bir karar alabileceğini, ancak bir KKTC vatandaşının alıkonulması olayı olduğunu, bu nedenle KKTC Devletinin buna eğilmesi gerektiğini, vatandaşının bir sıkıntısı olup olmadığı noktasında bir devlet olarak gereğini yapması gerektiğini söyledi.

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